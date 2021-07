El Procicat ha aprovat una nova resolució que entrarà en vigor dilluns i que recomana als titulars dels centres de treball públics i privats que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva a la feina presencial, tot i que els insta a fomentar el teletreball quan sigui possible. Cau, per tant, l'obligatorietat de limitar la mobilitat laboral. D'altra banda, es permet un aforament del 70% en instal·lacions esportives d'interior i exterior. En les competicions està permesa la presència de públic amb un màxim de 3.000 persones (aforament 70%). En el cas de les que siguin a l'aire lliure en equipaments amb capacitat per a més de 15.000 persones, es permetrà un màxim del 20% de l'aforament, i amb 3.000 persones en seients preassignats.

L'aval al retorn a la feina presencial afectarà a partir de dilluns els treballadors de l'administració de la Generalitat. Segons es va tractar en una reunió amb els sindicats de la Funció Pública, es retornarà progressivament a la presencialitat fins al setembre.

La proposta del Govern és que els treballadors públics que puguin facin 2 dies de teletreball i 3 de presencials. La Secretaria d'Administració i Funció Pública dictarà una instrucció per regular les noves mesures organitzatives i de prevenció i seguretat permetent el retorn als llocs presencials de feina però mantenint, alhora, el treball remot.

En el capítol de l'esport, el Procicat deixa en el 70% l'aforament de gimnasos i equipaments. Les activitats grupals en espais tancats s'hauran de fer amb mascareta, excepte a la piscina, i només amb un aforament del 50% en instal·lacions sense condicions de ventilació reforçada. Es permet l'ús de vestidors i se substitueix la cita prèvia per un control d'accés.

Pel que fa a les competicions, s'elimina la referència a les mesures que pogués determinar el Consell Superior d'Esports per a la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de bàsquet. Ara regirà un pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.