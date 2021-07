Salut incorporarà 150 professionals als Centres d’Atenció Primària (CAP) la propera tardor per cuidar la salut mental de la població. Principalment, segons va dir el conseller Josep Maria Argimon en comissió parlamentària, seran psicòlegs comunitaris. També creu que cal reconvertir els 1.100 llits de llarga estada psiquiàtrica per avançar a un model inclusiu, per exemple, amb pisos terapèutics. També va explicar que es mantindran els gestors covid i els referents escolars -prop d’un miler- perquè siguin gestors de salut en un sentit més ampli. Argimon també va dir que vol abordar la violència «obstètrica» i va assenyalar que cal garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs «amb equitat territorial».

D’altra banda, es va comprometre a no fer més externalitzacions i a treballar per reduir la temporalitat i precarietat laboral.