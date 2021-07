La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem no revisarà la condemna imposada pel Tribunal de Comptes a l’expresident de la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega, els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau i cinc ex alts càrrecs més de la Generalitat per les despeses que va suposar la consulta del 9-M de l’any 2014. En una providència ha rebutjat sense ni tan sols admetre a tràmit els recursos que van ser interposats per tots ells.

La secció primera de la sala tercera considera que cap de les impugnacions justifica l’interès casacional que obligaria a admetre-les, perquè no han fonamentat prou la necessitat de fer-ho. D’aquesta manera, la condemna del Tribunal de Comptes que va ordenar a Mas i la resta de polítics condemnats que tornin 4,9 milions d’euros de fons públics queda confirmada com la va deixar en segona instància l’òrgan fiscalitzador.

En concret, el Suprem decideix no admetre a tràmit les impugnacions presentades per Mas, Homs i Josefina Valls, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo i Teresa Prohias.

Per altra banda, el Tribunal Suprem ha acceptat a tràmit els recursos que el PP va presentar dimecres passat contra els indults als líders del procés, segons fonts del partit conservador. Pablo Casado va explicar que la seva formació pretén impugnar la mesura de gràcia com a «partit polític que representa milions d’espanyols afectats en la seva sobirania» per l’«atropellament democràtic» dels fets del 2017.

Nou recursos

Els conservadors van registrar nou recursos, un per cada un dels nou expedients d’indult, i tots han estat acceptats a tràmit pel Tribunal Suprem, com sol ser habitual en aquests casos. No obstant, ara la Sala Contenciosa Administrativa del TS haurà de dirimir si el PP, com a partit polític, té legitimació per recórrer, quelcom que es considera complicat per a les formacions polítiques, perquè la norma general és que aquestes formacions no la tenen per impugnar la política general del Govern.