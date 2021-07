El Tribunal de Comptes va respondre a les crítiques que ha rebut aquesta setmana pels partits en el Govern i els independentistes amb un comunicat en el qual es va reivindicar com un «òrgan constitucional que gaudeix de plena independència en l’exercici de les seves funcions, sotmès només a l’ordenament jurídic».

La coincidència de la concessió dels indults dels condemnats pel Procés i la celebració de la vista en què s’ha fixat una fiança de 5,4 milions per a 34 líders independentistes per l’acció exterior de la Generalitat va propiciar que el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, qualifiqués de «pedres en el camí» del diàleg les causes del Tribunal de Comptes. Les seves paraules van semblar servir d’espoleta perquè les crítiques contra l’organisme fiscalitzador s’estenguessin a l’arc parlamentari de l’esquerra i de l’independentisme, acompanyades de fortes pressions a l’executiu perquè la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat no reclamessin cap quantitat.

Un objectiu aconseguit en part, perquè, com es va veure dimecres passat amb el silenci que van mantenir a la vista els serveis jurídics de l’Estat, aquests s’han apartat de procediment. Un cop conclosa la instrucció i comprovat que els diners amb els quals s’ha pogut incórrer en responsabilitat comptable no pertanyen a l’Estat, sinó a la Generalitat, no tenen legitimació per poder acusar, segons va establir el mateix òrgan fiscalitzador.

El Tribunal de Comptes va explicar que «exerceix la funció fiscalitzadora del sector públic, de naturalesa eminentment tècnica, complint amb normes i procediments d’auditoria d’acord amb les normes internacionals per a l’exercici d’aquesta funció» i la seva funció jurisdiccional està «dirigida a enjudiciar responsabilitats comptables per obtenir la restitució de fons públics davant un ús indegut ». Els seus informes de fiscalització no poden ser modificats per altres instàncies.