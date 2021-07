El president Pere Aragonès no només ha iniciat el seu mandat al capdavant del Palau de la Generalitat, sinó que, amb l’excarceració d’Oriol Junqueras, es troba en els primers trams d’una bicefàlia política amb el president del seu partit. En una entrevista concedida a El Periódico, i que serà publicada aquest diumenge, el president, que manté el seu rol com a coordinador d’ERC, mostra «tot el seu recolzament» a una eventual candidatura d’Ernest Maragall a l’alcaldia de Barcelona, si decideix fer el pas i la militància de la federació de Barcelona així ho sanciona. Maragall, que va guanyar per un regidor i uns 5.000 vots en els últims comicis municipals a l’actual alcaldessa, Ada Colau, tindrà 80 anys el 2023. L’exconseller és 45 dies més jove que l’actual president dels Estats Units, Joe Biden.

Al llarg de la xerrada amb el director d’aquest diari, Albert Sáez, Aragonès assegura que la seva «complicitat política i personal» amb Junqueras és «absoluta» i que ERC és «un projecte coral, amb molts lideratges». «I encara no hi som tots», explica, «la nostra secretària general, Marta Rovira segueix a l’exili». Sobre la tan esmentada presumpta tutela de Junqueras a la seva gestió, Aragonès afirma que aquesta pregunta el fa «riure una mica. Qui ho digui ho fa per interès partidista. Treballo molt a gust. El meu únic limiti és la confiança de la majoria parlamentària. I és a ells que he de retre comptes».

Lideratge del partit

Seguint amb la mirada posada en el futur, Aragonès expressa el seu desig que Junqueras i Rovira «segueixin durant molt temps al capdavant del projecte», encara que, al principi, els estatuts del partit limiten els mandats en el lideratge de l’organització. «En el seu moment», explica el coordinador d’Esquerra, «es van adoptar les normes per adaptar-les a les circumstàncies que hi va haver». És a dir, a la situació personal de presó i residència a l’estranger dels dos líders.