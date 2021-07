El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va defensar aquest divendres des del Parlament la necessitat d’iniciar un debat exhaustiu sobre l’ús del foam com ‘estoc’ dels Mossos d’Esquadra per garantir l’ordre públic, però va demanar als grups parlamentaris que aparquin els «partidismes» per «centrar-se en propostes polítiques i en la definició d’un model policial compartit protegint als Mossos».

En la seva primera compareixença a la comissió d’Interior de la Cambra catalana, Elena va dir que és «positiu» que s’obri una discussió parlamentària -la comissió es debatrà en el ple aquest juliol- «enfocada en el model d’ordre públic com a garant de drets i llibertats» que fomenti la mediació «i s’adapti a noves realitats». «No tingueu por. Els cossos policials no tenen por a aquest debat perquè aquest procés de debat i millora l’han fet sempre», va sostenir davant els diputats, als quals ha sol·licitat que deixin de banda «estigmes» sobre la policia catalana.

El Periódico va revelar que els Mossos guarden en les seves dependències 39.445 projectils d’impacte i que l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, va comprar per la via d’urgència 25.000 bales d’impacte després de l’esclat de les protestes contra la sentència del ‘Procés’ . ERC, Junts, CUP i ‘comuns’ ja han registrat una proposta de resolució que es debatrà previsiblement en l’últim ple abans de el període de vacances per revisar «el model d’ordre públic, la transparència, les funcions de la comissaria d’informació i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials».

«L’exigència necessària ens ha de portar a un debat viu sobre el manteniment de l’ordre públic amb altura de mires. Propostes que semblaven marginals o venien de les perifèries ideològiques han acabat convertint-se en hegemòniques. Donem-nos una oportunitat els uns als altres per fer-ho possible de nou», va insistir, demanant diàleg i reafirmant-se en la voluntat de ser transparents des del Departament.

En el torn de rèplica als partits, va insistir de nou en que nota «certa estigmatització» en les propostes, segons qui les presenta, i va recordar que l’exconseller d’Interior Ramon Espadaler no defensava la retirada de les bales de goma fins que va canviar d’opinió després de la celebració de la comissió parlamentària.