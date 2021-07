El judici als dos mossos d’Esquadra que acompanyaven l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan se’l va detenir a Alemanya la primavera del 2018 començarà dimarts que ve, 6 de juliol, a l’Audiència Nacional. La fiscalia els demana tres anys de presó per un delicte d’encobriment, ja que sosté que els dos mossos «ajudaven Carles Puigdemont, conscients que era investigat a Espanya per la seva participació en fets constitutius de delicte de rebel·lió i altres» i que el jutge instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, «havia emès una ordre europea de detenció i entrega». La vista s’havia de celebrar al maig, però es va ajornar per la malaltia del familiar d’un advocat de la defensa.

Finalment, el judici començarà dimarts a les 10 hores i està previst que es pugui allargar fins al 12 de juliol, en cinc sessions de matí que tindran lloc els dies 6, 7, 8, 9 i 12 a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares.