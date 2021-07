El PPC va acusar ahir el president del govern espanyol de «mentir» en prometre que no autoritzarà un referèndum d’autodeterminació a Catalunya: «Estem veient que ja comencen a negociar i parlar sobre el referèndum que li han demanat sense cap mena de condicions ERC, JxCat i la CUP», va indicar la diputada al Congrés María de los Llanos de Luna davant de la seu del partit a Catalunya. Per això, l’exdelegada del Govern de Rajoy es va sumar a la petició que han fet els populars al Congrés dels Diputats i va exigir la dimissió de Sánchez per haver concedit els indults als líders de l’1-O. «Que dissolgui les Corts i convoqui eleccions», va demanar. Tanmateix, va descartar una moció de censura al president perquè «de moment no donen els números».

Tant Vox com Ciutadans van demanar al PP que presenti una moció de censura al Congrés dels Diputats, però els populars ho descarten perquè no reuniria prou suports.