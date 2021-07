Fa una setmana, en el Consell Europeu, a Brussel·les, Pedro Sánchez va assegurar que cap líder de la Unió li havia preguntat pels indults als presos del procés que el seu Govern havia concedit tot just tres dies abans. Una mostra que Europa entén que Espanya és capaç de resoldre per si mateixa els seus problemes, va afirmar llavors. Aquest divendres, a Madrid, el president va rebre un important recolzament de l’Organització de Nacions Unides, ja que el seu secretari general, António Guterres, va saludar l’aposta de diàleg com a via per resoldre els conflictes.

El dirigent portuguès, reelegit en el seu càrrec per a un segon mandat de cinc anys el passat 18 de juny, es troba de visita oficial a Espanya. La seva primera parada va ser dijous a València, quan va anar a la commemoració el 10è aniversari del Centre de l’ONU de Tecnologia de la Informació i Comunicacions, acte que va seguir una trobada amb joves al Palau de les Arts de la capital del Túria. Aquest divendres, la seva agenda més institucional va arrencar amb una reunió amb el president de Govern, per després veure el Rei i la vicepresidenta quarta.

Guterres, durant la breu compareixença amb Sánchez a la Moncloa, va ser preguntat si dona suport els indults dels presos catalans i si l’ONU avala el dret d’autodeterminació que reclamen els independentistes. «No és propi del secretari general de Nacions Unides comentar les qüestions de política interna dels Estats membres i també d’Espanya», va dir el mandatari portuguès. Però a continuació va donar el seu suport a l’estratègia de l’Executiu de coalició. «Per mi, hi ha un principi global essencial, que és el principi que tots els problemes han de solucionar-se políticament i que el diàleg és un instrument essencial per a solucionar els problemes del nostre temps», va sostenir.

En aquest sentit, va remarcar, «la creació de condicions perquè el diàleg pugui fructificar és sempre una cosa molt important en les nostres societats». Guterres, en conseqüència, avalava els passos fets pel Govern, ja que Sánchez i el seu equip han vingut defensant que calia remoure l’«obstacle» dels indults perquè el diàleg amb Catalunya pogués canalitzar. No hi ha garanties d’èxit, però sense aquest pas tot es feia molt més complicat, segons l’anàlisi del Govern.

Sánchez, al seu torn, va ser preguntat per una hipòtesi que ha circulat en les últimes hores, en part esperonada per unes declaracions de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i pel titular de Política Territorial, Miquel Iceta. Tots dos deixaven la porta oberta a un referèndum de caràcter consultiu sobre la base de l’article 92 de la Constitució. Potser, fins i tot, a tot Espanya.

Els periodistes van insistir al president, perquè ell mateix no ho va aclarir dijous en la seva entrevista amb La Sexta, si aquesta possibilitat es podria obrir pas en el futur.

Ho va deixar «ben clar»

El líder socialista va mantenir, d’entrada, que havia estat «ben clar» en les compareixences d’aquesta setmana, tant al Congrés, dimecres, com en les seves entrevistes a la SER i La Sexta. El Govern, va dir, rebutja l’autodeterminació no només per qüestions de legalitat -una consulta sobre la independència no té cabuda en el marc constitucional, ha reiterat Sánchez una vegada i una altra-, sinó també per raons de «convicció política sobre com ha de discórrer el nou temps» que s’ha obert a Catalunya després dels indults. L’Executiu ha pretès, amb la mesura de gràcia, «enfortir la convivència». «Tot allò que separa la ciutadania, que l’obliga a haver de definir-se en un o altre sentit pel que fa a les seves identitats, el que fa és soscavar allò que nosaltres volem. Crec que he estat ben clar. La fórmula és el diàleg dins de la legalitat democràtica, arribar a un acord», va remarcat.

El Govern vol posar l’accent en això: en l’acord. El seu pacte d’investidura amb ERC assenyalava que, la taula entre governs ha de buscar un pacte que compti amb un «ampli suport» de la societat catalana i, si escau, quan es materialitzi aquest consens «serà sotmès a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya». Els socialistes sempre han insistit que volen que es voti sobre un acord, no sobre el divorci amb Espanya, com pretenen els sobiranistes. Una via per encarrilar aquesta consulta podria ser la de l’article 92 de la Constitució, que estableix que «les decisions polítiques d’especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans» espanyols, i que aquest plebiscit «serà convocat pel Rei, mitjançant proposta de el president de Govern, prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats».