La Fiscalia investiga l’incident que es va produir aquest dimecres a Barcelona quan un taxista va envestir una moto en què viatjava un nen com a acompanyant i va continuar circulant per la Travessera de Dalt de Barcelona, a l’altura del carrer La Granja sense aturar-se, en un altercat que s’ha fet viral a les últimes hores a les xarxes socials després de la denúncia de la plataforma ciutadana «Motoristes BCN».

Se li suspendrà la credencial

Per la seva banda, L’Institut Metropolità del Taxi (Imet), que depèn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), suspendrà la credencial del conductor del taxi fins a la incoació d’un expedient sancionador. L’Imet ha incoat un expedient informatiu per conèixer els fets i també es personarà al jutjat com a part interessada per defensar els drets dels ciutadans i del col·lectiu professional de taxistes.