Una interna de 19 anys s'ha suïcidat aquest dissabte a la presó de Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires. Segons fonts penitenciàries consultades per l'ACN, la jove complia una pena de 27 mesos per 5 delictes i s'havia saltat una ordre d'allunyament. En el moment de la seva mort es trobava al Departament Especial de Règim Tancat (DERT). El Departament de Justícia ha obert una informació reservada, tal com estableixen els protocols, que haurà de confirmar el motiu de la mort. Tot apunta però que es tracta d'un suïcidi. És el segon suïcidi en els darrers deu dies. El passat 23 de juny, van trobar mort a la seva cel·la de Brians el creador de l'antivirus McAfee, John McAfee, de 75 anys, que esperava extradició als EUA.