Tres hores amb Pedro Sánchez. Ens han explicat poc: un calendari i poc més. A què van dedicar el temps?

Vam dedicar-lo a les qüestions més importants que tenim a sobre de la taula. Li vaig plantejar molt clarament que hi ha un conflicte per resoldre entre Catalunya i l’Estat i vaig exposar la posició del Govern i del Parlament de Catalunya: amnistia i referèndum. I altres qüestions en l’àmbit econòmic, social i sanitari.

Va ser una aproximació més personal o política?.

Política, cordial, però clarament política. El president del Govern espanyol sap perfectament que el referèndum a Catalunya és inevitable, que la ferida oberta en els últims anys a causa de la recentralització, de la voluntat d’impedir que Catalunya decideixi el seu futur només es tancarà quan la ciutadania decideixi el seu futur en un referèndum i, per tant, saben que això acabarà passant. És molt millor que passi de forma acordada, amb totes les parts podent deliberar, cadascun defensant les seves opinions. La proposta que vaig plantejar a la reunió inclou tots els catalans, els que defensem la independència i els que no la defensen perquè un referèndum permet que tothom tingui l’oportunitat de guanyar. La clau està en què en una societat en què hi ha diversitat d’opinions tinguem unes normes reconegudes per tots i que permetin canviar les condicions que es consideren injustes. Les posicions són diverses en la societat catalana i totes s’han de poder expressar, i que qui tingui més capacitat per convèncer la ciutadania sigui qui guanyi.

Un dia després de la reunió, Sánchez va ser molt taxatiu: «no hi haurà referèndum d’autodeterminació». De quines alternatives van parlar?.

No vam entrar en detalls que corresponen a la taula de negociació. Si hi ha voluntat política, es trobaran els procediments. Seria una mostra d’inseguretat que el Govern espanyol es refugiés en una interpretació restrictiva de la Constitució o en l’ortodòxia del Tribunal Constitucional. Els demanem que facin política.

Es parla d’una consulta sobre l’Estatut o el sistema de finançament. Això seria una alternativa per a vostès?.

No, perquè una de les opcions ha de ser la independència, també. Una proposta tancada que es limités a altres possibilitats exclouria una part dels catalans que volen la independència. L’acord que dóna peu a la taula de negociació parteix d’unes bases que són molt clares: és un conflicte de naturalesa política que només es pot resoldre democràticament, cal avançar cap a la desjudicialització d’aquest conflicte i els acords a què s’arribi, que han de tenir un ampli suport i seguretat jurídica, s’han de sotmetre a votació dels ciutadans de Catalunya. Aquest és el punt de partida de la negociació.

Entre ara i la reunió de setembre de la taula de negociació, passaran coses?.

En les properes setmanes, al que ens dedicarem és a treballar la metodologia de la taula de negociació i a preparar la posició de la part catalana que té una gran oportunitat. Aquesta serà la negociació més complexa i més difícil de la Generalitat de Catalunya en la seva història contemporània i vull acudir-hi amb tota la força, no només d’aquells que defensen la independència, sinó de tots els que creuen que el futur de Catalunya s’ha de decidir des de Catalunya. La meva voluntat és arribar a un gran acord nacional per l’autodeterminació i l’amnistia al qual es puguin sumar tots.

Això vol dir convocar la taula de partits catalans que demana l’oposició?.

Vol dir convocar l’acord nacional per a l’autodeterminació i l’amnistia. La taula de partits catalans es vol utilitzar, per part d’alguns partits de l’oposició, per desnaturalitzar el resultat de les eleccions de febrer en què hi va haver un 52% de vots a candidatures independentistes, si l’objectiu és aquest, no servirà i quedarà frustrada. És important que hi hagi també un diàleg dins de Catalunya, però el lloc on s’ha de fer és al Parlament, i s’ha de poder fer amb tota llibertat. No tanco la porta que trobem maneres de poder compartir entre les forces polítiques els anhels dels electorats que cada un de nosaltres representa, però el que no faré és incloure en aquest diàleg l’extrema dreta. Ens sorprèn que el PSC reclami una taula de partits a Catalunya incloent Vox, se salta el seu compromís de fer un cordó sanitari i evidencia que el que es vol és un instrument per limitar la posició del Govern de Catalunya i no per fer un debat real en el si de la societat catalana.

Una gran part de la societat catalana té la sensació que es vol pactar amb l’Estat les condicions d’un referèndum, però no es vol pactar amb els catalans que no volen la independència.

Volem un procediment en el qual tothom se senti inclòs, però no li demanem a Pedro Sánchez que s’assegui a la taula de negociació amb un acord previ amb el Partit Popular. Per tant, Pedro Sánchez no pot exigir que limiti les meves propostes i les meves exigències en la taula a un acord amb el partit de l’oposició.

Vostè va plantejar també a Moncloa l’amnistia, hi ha una majoria parlamentària per sustentar-la al Congrés?

La majoria existeix. És la majoria de la investidura. Els únics que no estan d’acord amb una mesura com aquesta és el PSOE. La resta de la majoria de la investidura li demana que avanci en aquesta direcció, que els indults siguin només el primer pas. El mateix dia de la reunió, el Tribunal de Comptes notificava a 40 persones que serien sotmeses a un espoli dels seus béns si no dipositen abans de el 21 de juliol més de 5 milions d’euros. La repressió continua. El que li vaig recordar a Pedro Sánchez, i és un dels documents en què treballem, és el contingut de l’informe de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa que enumera un seguit de mesures a prendre: la retirada de les acusacions contra els exiliats, contra altres alts càrrecs processats en el TSJ o als jutjats 13 i 18 o al Tribunal de Comptes. És l’amnistia el que pot permetre una negociació franca i honesta.

Hi ha mecanismes que permetin arribar als mateixos resultats sense una amnistia que no permet la Constitució?.

L’amnistia no està prohibida a la Constitució perquè hi ha una llei d’amnistia vigent, la de 1977. La Constitució no la va derogar. S’ha intentat perseguir criminals del franquisme, torturadors i se’ns ha dit que aquesta llei està vigent i que té cobertura constitucional. Si aquesta llei serveix per protegir els torturadors per què no pot haver-hi una llei perquè es deixi de perseguir persones que l’únic que van fer va ser fer possible que hi hagués unes urnes. Caldria una llei nova.

Pedro Sánchez ha presentat els indults com un gest pera la concòrdia i els demana als independentistes que facin un gest paral·lel.

Nosaltres no posem a la presó la gent que defensa la unitat d’Espanya, la Sindicatura de Comptes no persegueix les institucions que hagin organitzat actes o un alcalde que durant un viatge s’hagi pronunciat en contra de la independència. Davant d’una situació de desigualtat, en la qual un Estat reprimeix i nosaltres som els represaliats, no pot haver-hi equivalència. Però vull recordar que Pedro Sánchez va ser investit amb els vots de l’independentisme precisament perquè ERC volia obrir una etapa de negociació i diàleg, un primer pas ja es va fer tot i que ara no es vulgui recordar. L’esquerra espanyola ha de saber que o bé hi ha una aliança amb els sobiranistes de Catalunya i de la resta de nacions sense Estat o el que tenen davant és PP i Vox. Aquesta aliança va guanyar la moció de censura i va aconseguir la investidura. D’això haurien de ser molt conscients.

Si ho portem a l’àmbit de la ciutadania, vostè sap que a Catalunya hi ha molta gent demòcrata que el 6 i 7 de setembre va sentir trepitjada la seva veu amb una actitud que els va tractar de «colons»..

La paraula colons, colonitzadors, ha de ser desterrada de qualsevol diccionari de l’independentisme. En aquest país no hi ha colons. Precisament, el que volem és un procés de decisió en què tothom se senti representat i respectat, amb un resultat acceptat per tothom. Volem un país independent però volem un sol país, per això apostem per la cohesió social. Les institucions catalanes han de ser percebudes per tots, independentistes o no, com a pròpies. He dit que vull governar per a tothom. El referèndum és per a tothom. En els primers quaranta dies de Govern, hem posat en marxa un pla d’ajudes a les empreses de 1.000 milions, hem recuperat l’ajuda per als treballadors en ERTO, hem recuperat les polítiques actives d’ocupació amb 917 milions d’euros. Això és governar per a tothom. Aquesta és una societat diversa, però no ha de traduir-se en una ruptura, en una fractura. Cal trobar les maneres de salvar les diferències, i la millor manera és pactar els procediments i practicar el bon govern en un moment complicat per a molta gent.

El que no tornaran a fer és la unilateralitat?.

La unilateralitat no la fa qui vol sinó qui pot. L’Estat ha actuat unilateralment, no ha fet una gestió pactada del conflicte. Una solució acordada sempre és millor. Abans de l’1-O, Junqueras ja deia sempre que la resolució serà multilateral perquè hi intervindran molts actors. No ha canviat.

Un succedani de l’amnistia seria un indult previ a Puigdemont.

En aquest moment de negociació no correspon parlar de succedanis. Si des del Govern espanyol hi ha una proposta alternativa, l’haurem de valorar. Sense el retorn dels exiliats no hi haurà les condicions per solucionar el conflicte. No vam concretar aquests temes amb Sánchez.

Quina és la seva prioritat en la comissió bilateral Estat-Generalitat que van decidir convocar amb Pedro Sánchez per a finals de juliol?

El primer acord hauria de ser la retirada del recurs davant del Tribunal Constitucional contra la llei que regula els contractes de lloguer. Aquesta mesura estava en l’acord de govern entre PSOE i Podem. No només han renunciat, sinó que ens ho impedeixen fer a nosaltres. Una altra de les prioritats és que la gestió de les principals infraestructures es faci des de Catalunya: port, aeroport i el consorci de la Zona Franca.

En aquest context, imagino que van començar a parlar dels Pressupostos de l’Estat del 2022.

Ha de ser un debat en paral·lel. Com a president de la Generalitat vull que posem la màxima ambició per aconseguir avui tot el que puguem per a Catalunya perquè això no ens resta força per reivindicar la independència. Han d’incloure un adequat nivell d’inversions executables en infraestructures, abordar el finançament de la llei de dependència i la gestió dels fons europeus.

El vot d’Esquerra a aquests Pressupostos, anirà vinculat al seu contingut o als resultats de la taula de negociació?.

Al contingut dels Pressupostos, a la gestió dels fons. La negociació amb l’Estat és institucional entre governs, no estan vinculats als suports parlamentaris. La faríem amb qualsevol govern.

Porta sis setmanes de president, té el govern que volia? Hi ha un altre ambient que en el govern de Torra?.

Estic content. Hi ha voluntat de treballar en equip, amb objectius ambiciosos, però també compromès amb el dia a dia. Aquell govern va acabar en un context molt difícil amb la inhabilitació i la pandèmia.

Dimarts, en sortir de l’entrevista, el seu vicepresident va dir que aquesta negociació no serviria per a res.

El que va dir era una crítica a la posició, al punt de partida, del Govern espanyol. Tenim un acord de Govern que indica que l’aposta per la negociació és de tot el Govern, i si no funciona avaluarem els passos a seguir. Si volem la independència i que vagi en paral·lel a visualitzar el model de país que volem per a la república catalana cal acompanyar-lo amb l’aval d’un bon govern i de portar a la taula de negociació una proposta que no sigui de govern sinó d’una àmplia majoria social.

Quina quantitat dels fons li semblaria raonable que rebés Catalunya?

Pensem que cal repartir-los d’acord amb la capacitat dels projectes per aconseguir la transformació estructural de l’economia. Si es fa en aquests termes, obtindrem una bona quantitat. Hem elaborat projectes per 30.000 milions, és un objectiu ambiciós però pensem que Catalunya té capacitat d’aconseguir més d’un perte, d’un projecte tractor.