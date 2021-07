El Departament de Salut ha canviat el protocol d'actuació a l'atenció primària i ha decidit que als contactes estrets que estiguin vacunats amb pauta completa no se'ls faci prova PCR ni Test d'Antigen. Ja s'havia establert fa uns dies que no haguessin de fer quarantena. A més, es reduiran les trucades de seguiment, de forma que només se'n faran el primer dia de la quarantena. S'eliminen, per tant, les del dia 7 i el dia 10. D'aquesta forma, es reduiran les proves PCR i també les trucades a realitzar. Sí que es contactarà amb tots els casos amb resultat positiu, però s'utilitzarà la versió simplificada de l'enquesta per reduir el temps de cada trucada.

Als casos simptomàtics correctament vacunats i als sospitosos de reinfecció se'ls farà PCR i seqüenciació per estudiar la variant. Es podrà valorar també la realització de cribratges addicionals en centres sanitaris a persones asimptomàtiques (per ingressos, realització de proves invasives o preoperatoris) o en centres amb elevada vulnerabilitat o possibilitat de contagi, però en els dos casos s'exclourà les persones asimptomàtiques correctament vacunades.

D'altra banda, el protocol recomana la intensificació de campanyes informatives als grups més vulnerables, especialment a la població de 60 a 69 anys vacunada només amb una dosi de la vacuna.

Pel que fa a les residències, en els treballadors no vacunats es mantindran els cribratges periòdics mitjançant autopresa de mostres per a la realització de PCR o TA.

En el capítol dels professionals sanitaris i sociosanitaris, es podran reincorporar a la feina després dels 10 dies amb la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui absència de transmissibilitat, ja sigui una PCR negativa o bé que, tot i ser positiva, es valori com a infecció passada.

Si el servei queda compromès, s'estableix un protocol a aplicar d'acord amb els serveis de prevenció de riscos laborals i els directius de les organitzacions. En el cas dels vacunats correctament, els treballador podran seguir treballant si el dia zero tenen una prova negativa o és positiva però es tracta d'una infecció passada. El dia 7 es farà una altra prova, i el treballador s'haurà d'aïllar si surt positiva. Si no estan vacunats o ho estan de forma incomplerta, la segona prova es farà el dia 4.