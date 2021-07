El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb les policies locals, inicia aquesta setmana una campanya de control a ciclistes i conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP). En el cas dels ciclistes, es controlaran les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, però també es vigilarà a la resta d'usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, els posen en risc o ocupen el carril bici. Pel que fa als VMP, on s'inclouen els patinets elèctrics, es controlaran que no circulin per voreres, que no utilitzin el mòbil o els auriculars i que només els ocupi una persona. També es mirarà que en cas que sigui de nit o hi hagi poca visibilitat, circulin amb llum i elements reflectors.

Des del SCT recorden que des del 2 de gener del 2021 els VMP són considerats vehicles a tots els efectes i per això els seus conductors estan obligats a complir les normes de circulació i estan obligats a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues si es requereix.

En la darrera campanya de control de vehicles de mobilitat personal , feta el mes de maig passat, es van imposar un total de 1.765 denúncies, un 80,6% de les quals van ser per les condicions de circulació del vehicle o pel casc i altres elements de protecció (7,2%).