Els Mossos d'Esquadra van desallotjar diumenge una festa il·legal amb unes 2.000 persones al polígon industrial de Banyeres del Penedès (Baix Penedès). Els fets van passar durant la matinada de dissabte a diumenge, quan el cos policial va rebre un avís i va localitzar els assistents amb equips de música en alguns vehicles. Al llarg de la nit, la policia va interposar denúncies relacionades amb trànsit i seguretat ciutadana, però no es van produir detencions. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions policials per participar en el desallotjament, el qual es va donar per finalitzat a tres quarts de cinc de la matinada.