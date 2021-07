Catalunya viu una cinquena onada de contagis de coronavirus molt més pronunciada que les anteriors, amb unes infeccions que s'han multiplicat per set des de fa 15 dies, encara que la majoria afecten joves de vint anys sense vacunar que en general no presenten símptomes greus però que han saturat els ambulatoris, i comença a notar-se en més ingressos hospitalaris.

Els contagis de l'epidèmia avancen descontrolats a Catalunya, on en els últims set dies s'han diagnosticat 21.658 noves infeccions mitjançant PCR o tests d'antígens, set vegades més que la setmana de l'11 al 17 de juny, amb una mitjana diària de més de 3.000 casos i una mitjana d'edat dels infectats de 26,4 anys.

Tots els indicadors epidèmics confirmen que la cinquena onada de l'epidèmia és la més pronunciada, amb un risc de rebrot (EPG), que s'ha situat en 978 punts, 299 més que la vigília, un risc que no es donava des del 22 d'octubre, quan va créixer la segona onada.

La velocitat de propagació del virus (Rt) segueix disparada i ja és de 2,99, un total de 49 centèsimes més que la vigília, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 299 persones, o el que és el mateix, cada dia es tripliquen els contagis.

Els experts atribueixen aquest augment explosiu de contagis entre els joves a la nova variant delta, més contagiosa, i a l'efecte de la passada revetlla de Sant Joan, el final del toc de queda, l'obertura de l'oci nocturn i la relaxació de les restriccions.

Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha 544 persones hospitalitzades amb Covid, 22 més que ahir, de les quals 121 estan greus a l'UCI, dues menys que la vigília, però sis més que divendres passat.

Els casos confirmats per tot tipus de proves des de l'inici de l'epidèmia ascendeixen a 733.569, dels quals 3.094 han estat diagnosticats diumenge, dia en què es fan menys proves, mentre que l'acumulat dels últims set dies és de 21.658 noves infeccions, és a dir, una mitjana de 3.094 diaris, una xifra que no es donava tan alta des de la setmana del 22 de gener.

L'edat mitjana dels nous infectats, la majoria amb la nova variant delta, segueix baixant i s'ha situat avui en 26,4 anys, i els indicadors, que empitjoren molt a la ciutat de Barcelona i el seu entorn metropolità, també s'han disparat a gairebé tot Catalunya.

El risc de rebrot (EPG) ha escalat fins als 978 punts, 299 més que ahir, mentre que la incidència acumulada de casos en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) també s'ha deixat anar i és de 337 casos, 57 més que la vigília.

La positivitat dels PCR i tests d'antígens és del 14,09%, un total de 84 centèsimes més que ahir, gairebé el triple del 5%, percentatge que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia.

Malgrat l'empitjorament dels indicadors epidèmics, la mortalitat segueix sent la menor de tota l'epidèmia, amb 7 morts en els últims set dies, una mitjana d'un al dia, la xifra més baixa des de la primera defunció oficial per Covid, que es va produir el 6 de març del 2020.

El total de morts oficials per Covid a Catalunya ascendeix a 22.271, un reportat en les últimes 24 hores.

El rècord de mortalitat de l'epidèmia va ser el 30 de març del 2020, quan va haver-hi a Catalunya 417 morts en un sol dia per Covid i 2.654 morts en una setmana, entre el 29 de març i el 4 d'abril de l'any passat.

Per comarques, el risc de rebrot (EPG) està descontrolat al Solsonès (2.937), la Conca de Barberà (2.685), l'Alt Urgell (2.094), la Cerdanya (1.746), el Barcelonès (1.292), Osona (1.172), el Vallès Oriental (1.138), el Maresme (1.137), el Vallès Occidental (1.066) el Garraf (1.064) i el Baix Llobregat (1.019), tots per sobre de 1.000, i algunes amb un risc que no havien aconseguit en tota l'epidèmia.

La comarca del Barcelonès, la més densament poblada, a més d'un EPG de 1.292 punts, un total de 367 punts més que ahir, té una velocitat de contagi (Rt) de 2,83, un total de 41 centèsimes més que la vigília.

Quant als municipis de més de 20.000 habitants, n'hi ha un total de 23 amb més de 1.000 punts de risc de rebrot i les que estan pitjor són: Vilassar de Mar (4.121), Sitges (3.596), Sant Just Desvern (2.224) i Sant Cugat del Vallès (2.088), i només Vilafant està amb un risc baix.

La ciutat de Barcelona té avui un EPG de 1.467, un total de 409 punts més que ahir, i una velocitat de transmissió del virus (Rt) de 2,86, un total de 39 centèsimes més.