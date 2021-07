L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat el matge de dos anys a la taula de diàleg i ha recordat que la via unilateral "va sortir malament", "va crear molta frustració i molt dolor" i que "les circumstàncies no són gaire diferents a les del 2017". Ho ha dit en una entrevista a RAC1, on també ha expressat que la posició del govern espanyol "pot canviar" i que "Podem hi pot ajudar, perquè sempre ha estat a favor de l'autodeterminació i ha defensat l'amnistia". Forcadell ha expressat que "la propera fita" ha de ser el retorn dels "exiliats" a Catalunya i ha dit que s'ha de treballar per això.

Forcadell ha dit que no es pensava "de cap manera" que acabaria a la presó, perquè no formava part de l'executiu, sinó del legislatiu. I ha mantingut que va entrar a la presó haver estat, prèviament, presidenta de l'ANC, una etapa de la qual no se'n pendeix.

L'expresidenta del Parlament ha considerat que la pròxima fita ha de ser treballar en el retorn dels exiliats, ha clamat per l'amnistia i ha dit que aquesta és una de les qüestions que ha d'estar sobre la taula de diàleg. "Espero que hi hagi valentia per les dues parts, i sé que és molt difícil però espero solucions", ha afegit. I ha dit que encara no ha parlat amb l'expresident Carles Puigdemont, amb qui es trobarà dimecres d'aquesta setmana a Waterloo.

Diversos diputats del PP impugnaran els indults als nou presos independentistes, entre els quals hi ha Alejandro Fernández, Lorena Roldán, Eva Parera, santi Rodríguez, Juan Millán i Andrea Levy. Forcadell ha dit que amb alguns d'ells hi tenia relació i ha admès que en algun cas l'ha "sorprès", però ha dit que "tenen dret a fer-ho" i que caldrà veure què acaba passant.

Sobre si el Govern hauria de reprendre la via unilateral, Forcadell ha replicat que li ho preguntin d'aquí a dos anys. "Ara estemb amb això", ha dit, en referència a la taula de diàleg, que ha de reprendre les seves reunions la tercera setmana de setembre. L'expresidenta del Parlament ha dit que el 2017 es va provar la via unilateral "i no va anar bé, va crear molta frustració i molt dolor, i jo no veig ara, a dia d'avui, que les circumstàncies siguin gaire diferents a les del 2017". "De moment estem en aquest punt, explorem això, donem-nos dos anys de marge i a veure què passa", ha manifestat.

També ha dit que no criticarà que no es culminés la independència el 2017 perquè no té tota la informació completa del que sabia el Govern. Amb tot, admet que està en part "decebuda". "Criticar quan no tens la informació ni tens les eines és molt fàcil".