El PSC segueix collant Pere Aragonès i exigint el que els socialistes entenen que és la reciprocitat al tracte que l’independentisme català rep de la Moncloa. Així, el seu líder parlamentari, Salvador Illa, va reclamar al president de la Generalitat que abandoni el seu «immobilisme» i convoqui la taula de diàleg a Catalunya, després de recordar que el Govern espanyol «s’ha mogut» amb la concessió dels indults i la calendarització de la reunió entre governs, per al proper setembre, que ha de negociar una sortida al conflcite polític.

És aquesta una petició recurrent del socialisme, que manté que no només és necessària una reconstrucció de ponts entre l’Estat i la Generalitat, sinó, també, entre partits i entre la societat catalana. Aquesta última petició d’Illa es va produir, a més, en el dia després en què Aragonès, en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es negués a promoure a la celebració d’aquest fòrum que demana Illa per entendre que «alguns partits de l’oposició» desitgen que es celebri aquest conclave català «per desnaturalitzar el resultat de les eleccions de febrer en què hi va haver un 52% de vots a candidatures independentistes». Aragonès va remetre tot «diàleg que es porti a terme dins de Catalunya» al Parlament.

«El president Aragonès s’està convertint en el president del monòleg i voldríem que fos el del diàleg», va atacar Illa el president de la Generalitat a Castelldefels, al mateix temps que va assegurar no entendre per què encara no l’ha convocat, a més de recordar que l’expresident Quim Torra sí que va convocar aquest òrgan. «Aquí s’ha mogut el Govern d’Espanya i hi ha immobilisme en l’executiu català», va afegir en al·lusió a la concessió d’indults als líders independentistes que han pogut sortir de presó.

Sintonia pressupostària

On sí que va mostrar sintonia el líder del PSC amb el president de la Generalitat va ser la decisió del mandatari republicà de desvincular els vots que pugui donar ERC als pressupostos generals de l’Estat de 2022 de la taula de negociació per intentar resoldre el conflicte català.

«Reactivar l’economia»

«En política -va assenyalar-, sempre és assenyat fer els debats en el context en què s’han de produir, cal pensar uns pressupostos que ajudin a reactivar l’economia, em sembla encertat, jo mateix em vaig oferir a col·laborar a aprovar a Catalunya els pressupostos d’aquest any».