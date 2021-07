El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que no és partidari que el Govern demani un nou toc de queda per fer front a la situació sanitària derivada de l'increment de contagis per la covid-19. "No crec que hi hàgim d'arribar, tindria un impacte emocional per tothom", ha manifestat. Ha afegit que el Govern no té competències per fer-ho, i ha afegit que tampoc en té en relació amb les mascaretes, que ha dit que "majoritàriament" s'han de seguir portant i fer-ho també "com un senyal que encara estem en pandèmia". Ho ha explicat en l'acte de presentació dels 5 o 6 camions que permetran vacunar entre 1.000 i 1.400 persones al dia majoritàriament amb una dosi de la vacuna de Janssen.

La vacunació amb camions s'iniciarà aquest dimecres a Barcelona ciutat, la regió metropolitana nord i les Terres de l'Ebre gràcies a autobusos del Banc de Sang i Teixits (BST) i a camions de la companyia automobilística Seat. Argimon ha explicat que l'objectiu és accelerar la vacunació dels barris on s'instal·lin els camions.

La vacunació des d'aquests vehicles estarà oberta a persones majors de 40 anys i, especialment, a persones en situació de vulnerabilitat que tinguin dificultats idiomàtiques o de bretxa digital, per exemple, per accedir als punts existents habituals. També servirà per incentivar i facilitar la vacunació a punts amb poca cobertura.

Actualment, el 40% de la població vacunable a Catalunya té la pauta completa; les persones que estan ingressant a les UCI’s tenen entre 40 i 69 anys i, o bé no estan vacunades o només tenen una dosi. De fet, segons el conseller, hi ha dues franges encara vulnerables, la de 60 a 69 anys que no tenen segona dosi i la de 40 a 49 anys, que tenen una taxa de cobertura menor que altres grups.

El director general del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Simó Schwartz, ha destacat que "es pot donar sang estant vacunat i que la donació és imprescindible cada dia per garantir també l’atenció a malalts de covid als hospitals".

Cada bus comptarà amb un equip de 2 infermeres, 1 tècnic i dos administratius i tindrà una capacitat d’administrar vacunes a 600 persones de 9 hores del matí a 20 hores del vespre. Els camions de Seat s’utilitzen en les competicions i s’han adaptat per a ús sanitari. S’hi administraran dosis sense cita prèvia, de matí i tarda, els 7 dies a la setmana.

"El gran perill"

El conseller ha alertat del "gran perill" que arribin noves variants de la covid-19 que no es puguin combatre amb les vacunes actuals. Per això ha demanat a la ciutadania que es vacuni per evitar la propagació de la malaltia.

"Cada variant que va entrant té més avantatges competitives, són més transmissibles i poden causar més virulència", ha argumentat. També ha lamentat que mentre a Catalunya la vacunació està al voltant del 40%, a alguns països de l'Àfrica no s'arriba "ni a un 1% de vacunació".