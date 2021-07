El Govern ha decidit tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors a partir d'aquest cap de setmana i també obligarà a fer TA o tenir la pauta completa per poder assistir a esdeveniments amb més de 500 persones. Una PCR de les últimes 12 hores també seria vàlida. Les activitats tancaran a les 3. Ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa, on ha indicat que la resolució s'està ultimant i es presentarà en una nova convocatòria a les 16 hores. "Ara toca tirar enrere", ha dit Plaja davant l'augment exponencial de contagis entre els més joves. També ha aprofitat per defensar que la mascareta hauria de tornar a ser un element obligatori, però ha recordat que és competència del govern espanyol.

La Generalitat de Catalunya ha decidit decretar el tancament de l’oci nocturn durant 15 dies a partir d'aquest divendres. Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, aquesta mesura no afectarà els festivals programats dintre d'aquest quinzena, com el Cruïlla de Barcelona.

Reunió d'urgència amb l'oci nocturn

El Departament de Salut ha convocat d’urgència la patronal de l’oci nocturn de Catalunya per debatre noves restriccions davant de l'augment descontrolat dels indicadors de la pandèmia.

El secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas, ha explicat que no saben el motiu de la trobada, però que confien que sigui per introduir els tests d'antígens abans d'entrar als locals, una mesura que fa molts mesos que reclamen. "Si ens fan tancar seria la ruïna definitiva, una sentència de mort", ha dit Boadas en una atenció als mitjans des de Salou, on precisament reclama la implementació dels tests previs.

La reunió està prevista per aquest dimarts al matí a les 12.30 hores, segons ha avançat el programa de TV3 ‘Planta baixa’.

Les últimes dades han disparat totes les alarmes: rècord de la velocitat de contagi (Rt) i de l’índex de rebrot. Són xifres que no s’havien vist en cap de les onades.

Els experts demanen passos enrere i el Govern ja va avançar ahir que s’estaven estudiant mesures.