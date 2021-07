L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va afirmar que la via unilateral de l’any 2017 va crear «dolor i frustració» perquè «no va anar bé», i va advertir que no veu que ara «les circumstàncies siguin molt diferents», per la qual cosa va defensar «explorar» la via de negociació amb l’Estat. Forcadell va explicar que quan era presidenta del Parlament mai va pensar que acabaria a la presó perquè ella ocupava un no càrrec en el poder legislatiu, no executiu.