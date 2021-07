Desassossec al Govern a mesura que s’acosta la fi del termini (el pròxim dia 15) donat per al Tribunal de Comptes per fer efectives les fiances que els 34 encausats pel procés han d’aportar i que han de sumar 5,4 milions d’euros.

D’una banda existeix en el si del Consell Executiu el ple convenciment que cal ajudar als afectats per múltiples raons, que van des del que consideren una injustícia, que en no pocs casos col·lideix amb el dret d’expressió, al simple fet que els perseguits van formar part d’un engranatge que donava compliment, el de la independència, a un programa electoral.

Amb tot, l’executiu continua donant-li voltes a l’assumpte per trobar una via que permeti socórrer als afectats, sense que això signifiqui obrir un nou procés censor, aquesta vegada, contra els membres de l’actual executiu.

Des del primer moment, el Govern ha detectat el perill. Socórrer amb fons públics a 34 encausats per malversar diners, per a més inri, de la mateixa Generalitat és demanar a crits que s’obri expedient pel mateix. D’aquí la demora a trobar una fórmula, que pot passar per la introducció d’alguna mena de salvaguarda, via clàusula, que exoneri de responsabilitat als actuals membres del Consell Executiu.

La solució pot venir, també, de la mà de l’agregació de petits remeis. Així, ERC i el PDECat van reclamar ahir que, en paral·lel al que pugui decidir el Govern, es reactivi la caixa de solidaritat per a aconseguir, mitjançant aportacions ciutadanes, algun tipus de coixí econòmic. Però això no convenç ni a Junts ni a la ANC que exigeixen al Govern encapçalat per Esquerra que es faci càrrec de les fiances milionàries.

Avalar els 5,4 milions

JxCat va demanar al Govern avalar les fiances de 5,4 milions d’euros que reclama el Tribunal de Comptes als 34 ex-alts càrrecs de la Generalitat per la suposada promoció de l’independentisme a l’estranger i que hauran de dipositar abans del 21 de juliol. La vice-presidenta i portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, va assegurar en roda de premsa que «pertoca al Govern de la Generalitat protegir els seus treballadors», per «no deixar a ningú enrere». Artadi va reiterar que es tracta d’una decisió política «que s’ha de prendre com a partit polític independentista que està en el Govern de la Generalitat» i va dir que és feina dels Serveis Jurídics de la Generalitat «vehicular» aquest tràmit per que l’executiu ho aprovi. Artadi va recordar que el que van fer aquests càrrecs és part de la política del Govern de la Generalitat o que formaven part «d’uns partits polítics que en diferents eleccions es van presentar en programes electorals legítims, legals», va explicar.

La portaveu de JxCat també va explicar que el seu partit fa mesos que treballa sobre el fet que el Govern assumeixi les fiances «per evitar l’embargament i la ruïna d’aquestes 34 persones» i que té la confiança que es tirarà endavant. També va recordar que la fórmula seria «d’aval i no de pagament», perquè les persones citades encara «no tenen un judici ni una sentència». Tanmateix, va recordar que la Caixa de Solidaritat segueix activa. La vicepresidenta del partit va insistir que la repressió de l’Estat espanyol continua, que té diferents cares i que segueix afectant 3.000 persones a Catalunya, «en un moment en què se’ns expliquen històries de retrobades i diàleg».

«Legitimitat del Govern»

Per part seva, l’entitat liderada per Elisenda Paluzie va deixar clar en un comunicat queels alts càrrecs afectats «van actuar en exercici de les seves funcions dins de la Generalitat, aplicant les atribucions i competències que l’Estatut donava a la institució» i que, per això, la Generalitat no pot renunciar «a la defensa de la legitimitat del Govern i de la seva acció» i ha de «defensar i cobrir fins a l’últim cèntim».

Si el Govern no actua, opina la ANC, el president i el seu Govern estaran establint un «precedent» que afectarà la «credibilitat» de la Generalitat en deixar «desemparats» als ex-alts càrrecs encausats, i menysprea que hagi de ser la «societat civil» qui ajudi als afectats per les fiances, perquè considera que «traspassar» a particulars «la responsabilitat de defensar als membres del Govern» és una cosa que «afebleix al moviment independentista».