El Departament de Salut ha convocat d’urgència la patronal de l’oci nocturn de Catalunya per debatre noves restriccions davant de l'augment descontrolat dels indicadors de la pandèmia.

La reunió està prevista per aquest dimarts al matí a les 12.30 hores, segons ha avançat el programa de TV3 ‘Planta baixa’.

Les últimes dades han disparat totes les alarmes: rècord de la velocitat de contagi (Rt) i de l’índex de rebrot. Són xifres que no s’havien vist en cap de les onades.

Els experts demanen passos enrere i el Govern ja va avançar ahir que s’estaven estudiant mesures.

El secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas, ha explicat que no saben el motiu de la trobada, però que confien que sigui per introduir els tests d'antígens abans d'entrar als locals, una mesura que fa molts mesos que reclamen. "Si ens fan tancar seria la ruïna definitiva, una sentència de mort", ha dit Boadas en una atenció als mitjans des de Salou, on precisament reclama la implementació dels tests previs.