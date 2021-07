El jutge que investiga si la Generalitat va prevaricar amb el retard a vacunar als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya ha ordenat a la Conselleria de Salut que identifiqui als responsables que van intervenir en la gestió d’aquest procés i quins protocols van seguir.

En un acte, al qual va tenir accés Efe, el titular del jutjat d’instrucció número 17 de Barcelona també encàrrec al secretari d’Estat de Seguretat que identifiqui als responsables del Ministeri d’Interior que van participar en el procés de vacunació del coronavirus als membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya i quines funcions van desenvolupar.

El jutge va ordenar identificar als responsables de procés de vacunació a requeriment dels Mossos d’Esquadra, a qui va encarregar la recerca per a determinar si la Generalitat va cometre els delictes de prevaricació i contra el dret dels treballadors al no vacunar als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya al mateix ritme que a la policia autonòmica, fins que a l’abril passat li ho va ordenar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons el jutge, la petició d’informació que han sol·licitat els Mossos en el marc d’aquesta recerca resulta «idònia i necessària», perquè és l’»única» que en aquesta fase «embrionària» de la instrucció permetrà obtenir informació encaminada a esclarir els fets i esbrinar a les persones que van intervenir en el procés.

A requeriment dels Mossos

En concret, el jutge ha ordenat al secretari general de la Conselleria de Salut que detall els protocols establerts per al procés del pla de vacunació del coronavirus per a les forces de seguretat de l’Estat a Catalunya, així com el departament responsable d’aquesta gestió amb la identificació dels seus titulars.

Salut identifiqui als responsables que van intervenir en la gestió del procés de vacunació del coronavirus a la Policia i la Guàrdia Civil i quina funció van exercir, i si consta alguna documentació o intercanvi de peticions entre la Generalitat i els representants de les forces de seguretat en relació a aquest procés.

Al secretari d’Estat de Seguretat el jutge li ordena, també a petició dels Mossos, que detalli els protocols establerts per a la vacunació del coronavirus als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya i que identifiqui als responsables dels departaments del Ministeri d’Interior que el van gestionar amb el Departament de Salut.