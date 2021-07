L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) ha mostrat "disconformitat i estupefacció" per les noves mesures restrictives del govern davant l'augment de les infeccions de covid-19. Es tracta d'unes mesures que fan "tornar enrere" quan "ni tan sols un 20%" de les sales havien reprès l'activitat d'oci nocturn, "durant dos caps de setmana i amb restriccions de més del 50% d'aforament". En aquest escenari, Asacc rebutja que aquest sector pugui ser "el responsable dels rebrots entre els joves". Les infeccions, considera l'entitat, tenen lloc "de portes en fora de les sales, en trobades al carrer sense cap mena de control sanitari". Per això opina que les mesures anunciades avui seran "poc eficients" per atacar l'increment de contagis.

El sector lamenta que l'administració no l'ha escoltat "mai" i lamenta que la "inversió" que ha fet en assaigs clínics com els de la sala Apolo, el Palau Sant Jordi, Sitges o Girona no s'ha traduït fins ara en un protocol "eficient" d'obertura per millorar les condicions de seguretat als locals i "contribuir a reduir els contagis", a banda de recuperar l'activitat econòmica.