El sector de l'oci nocturn recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la decisió del Govern de tancar de nou els locals per l'augment de contagis de coronavirus. Així ho ha confirmat el secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, després de reunir-se amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. "És un tancament de cara a la galeria, ara tenen un cap de turc per pagar els plats trencats", ha lamentat Boadas. En declaracions des de Salou, ha dit que la decisió de tancar els locals és "totalment desproporcionada i contraproduent" i abocarà els joves a un oci nocturn il·legal i sense mesures de control. "La culpa és de l'administració, per la seva inactivitat els últims vuit mesos", ha lamentat.

"La nostra reacció és d'indignació total", ha remarcat Boadas, que ha dit que l'oci nocturn no és el responsable de l'augment de contagis, un fet que, segons ell, ha reconegut el propi Argimon. "El nostre sector està tocat de mort, i ara és la sentència definitiva", ha dit el president de la patronal, que ha recordat que aquest nou tancament arriba quan els locals només porten 15 dies oberts.

"Els locals portaven 20 mesos tancats, ara obren dues setmanes i han de tornar a tancat, quan ja han recuperat gent dels ERTO...és surrealista", s'ha queixat Boadas, que ha lamentat que milers de famílies "quedaran totalment desprotegides" i "arruïnades".

Per la FECASARM, el tancament és especialment dur en un moment en què estaven elaborant un pla amb les farmàcies per poder fer tests d'antígens als clients de les discoteques. Boadas ha lamentat que l'oci nocturn hagi estat convocat a una reunió on "ja estava tot decidit". "És una falta de respecte total", ha afegit, indicant que fa vuit mesos que el sector aposta per la implementació dels testos d'antígens per fer cribratges entre els joves i generar espais d'oci segurs.

La FECASARM presentarà el recurs al TSJC quan es publiqui la resolució al DOGC. Segons Boadas, el tancament decretat és "il·legal".