Vox ha assenyalat aquest dimarts a través de les xarxes al president d'RBA, Ricardo Rodrigo Amar, grup que edita la revista 'El Jueves'. "La seva revista difon odi contra milions d'espanyols diàriament", ha escrit el partit que lidera Santiago Abascal a Twitter.

"És possible que molts d'ells li comencin a exigir responsabilitats quan el vegin sortir del seu despatx de la Diagonal de Barcelona", ha tuitat el partit, que acompanya el text amb una fotografia de l'editor.

El tuit ha estat publicat diverses vegades, amb alguns petits canvis en el seu contingut. En un altre d'aquests tuits, Vox ha escrit que Rodrigo Amar és el "màxim responsable" que es publiqui en El Jueves "porqueria", en referència a unes vinyetes que promociona la capçalera que caricaturitzen als líders de Vox sota el nom de 'La colla Voxura'.

Se llama Ricardo Rodrigo Amar y es presidente de RBA, grupo que edita El Jueves.



Su revista difunde odio contra millones de españoles a diario.



Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona. https://t.co/nvzLH9OLle pic.twitter.com/TgnhqExyh7 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 6 de julio de 2021

En concret, Vox adjunta la vinyeta de José Antonio Ortega Lara, un dels fundadors del partit i segrestat durant més d'un any per ETA. "Lara al sol de cara. El pobre Ortega té el cos ple de cremades, no és sa estar cara al sol després de tant de temps a les fosques", resa el dibuix.

En el tuit, la formació adverteix que "l'esquerra està acostumada al fet que ningú li exigeixi responsabilitats quan comet barbaritats". "Per això s'enrabia tant quan Vox ho fa. Ho continuarem fent", rasa la formació política.

El tuit ja ha suscitat les crítiques de Reporters Sense Fronteres (RSF). "Assenyalar a l'editor d'un mitjà i facilitar la ubicació del seu treball perquè es "li exigeixin responsabilitats" quan surti al carrer", resumeix Reporters sense Fronteres (RSF), que considera que "Vox creua tots els límits amb aquest missatge. No sols els ètics, que fa temps que ignora, sinó els legals", alerta. "Ens trobarà de l'altre costat", afegeix.

Señalar al editor de un medio y facilitar la ubicación de su trabajo para que se “le exijan responsabilidades” cuando salga a la calle.@vox_es cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales.

Nos encontrará del otro lado https://t.co/gyBtR8zd05 — RSF España (@RSF_ES) 6 de julio de 2021

També s'ha pronunciat el mitjà satíric 'El Mundo Today', que considera que Vox, amb aquest missatge, està "animant als seus seguidors i simpatitzants" al fet que exigeixin "responsabilitats, a la sortida del seu despatx", al president d'RBA.

"Aquesta amenaça té com a objectiu últim acoquinar la llibertat d'expressió d'editors, amos de comunicació, humoristes, artistes i, en definitiva, de qualsevol ciutadà", considera el mitjà en un comunicat, advertint que el "gest" de la formació d'ultradreta "marca una línia vermella que no és legal ni èticament tolerable".

La publicació ha mostrat el seu suport als companys de 'El Jueves', recordant que "la llibertat d'expressió és l'eina sobre la qual es construeix la democràcia, la convivència i la política i que l'exercici de l'humor és el símptoma últim d'una societat sana, lliure i plural, per la qual cosa és exigible que compti amb especial respecte i protecció".

Comunicado de El Mundo Today en referencia al gravísimo tuit publicado por Vox. Posted by El Mundo Today on Tuesday, July 6, 2021

També els polítics s'han manifestat en contra del missatge de Vox, com és el cas del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 2030, José Luis Ábalos. "Criminalitzen a menors, ataquen les llibertats individuals i ara assenyalen a l'editor d'El Jueves", enumera aTwitter. "No podem callar davant les pràctiques feixistes de Vox i el seu atac a la llibertat d'expressió. Tota la meva solidaritat amb Ricardo Rodrigo Amar, president d'RBA", afirma.

Així mateix, rebutja aquest comentari Salvador Illa, secretari d'organització del PSC i exministre de Sanitat. "La meva més enèrgica repulsa a l'assenyalament públic al qual Vox pretén sotmetre a RBA i a El Jueves. Ricardo, el meu més sincer suport i el meu ferm compromís amb la llibertat d'expressió", ha escrit.