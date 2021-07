Ningú donava crèdit al que preguntava aquell home xinès. A través d’un traductor, volia saber per què tots els presents portaven mascareta. Acabava de ser alliberat pels Mossos d’Esquadra d’una nau industrial en la qual s’havia mantingut tancat per força durant un any i mig i no havia sentit parlar de la pandèmia mundial de coronavirus.

Tal era el grau d’aïllament que havia patit, ell i les altres nou víctimes esclavitzades per una organització criminal d’origen xinès establerta a Catalunya i dedicada a la producció i exportació de marihuana. Amb detalls com el d’aquesta pregunta els policies van comprendre que era pitjor del que imaginaven i van confirmar que havien de distingir clarament entre traficants i persones obligades a traficar.

Aquest havia sigut l’objectiu principal de la investigació batejada amb el nom de Long que va arrencar a finals del 2019, explica l’inspector Toni Salleras, cap de l’àrea de crim organitzat dels Mossos. Amb el cas Breda va aflorar el mes d’abril passat el grau d’arrelament de la màfia xinesa en el gran negoci de la marihuana a Catalunya i a Espanya: 65 detinguts per gestionar una factoria de cànnabis que al ser desarticulada cultivava 40.000 plantes, gairebé tantes com totes les que la policia catalana va intervenir el 2015, any en què es va consolidar l’inici del boom cannàbic.

Tràfic de persones

Amb el cas Long el que s’ha acreditat finalment és una cosa que els Mossos feia anys que sospitaven: que la màfia xinesa de vegades porta de forma irregular persones vulnerables del seu país per obligar-les a produir marihuana sota coacció. És a dir, que utilitza esclaus. Centrar la investigació en aquest aspecte era fonamental, insisteix Salleras. Fins que no va resultar possible distingir entre víctimes i capturadors, no es podia desarticular una banda que, com tantes d’altres, cultivava marihuana a Catalunya per exportar-la a l’estranger, en aquesta ocasió al Regne Unit, on multiplica per tres el valor de cada gram.

El Jutjat d’Instrucció núm. 32 de Barcelona, la fiscalia d’estrangeria i els investigadors dels Mossos han requerit gairebé dos anys de treball per alliberar els explotats i capturar els seus vuit capturadors –un cap originari de la regió de Fujian i set lloctinents–.