El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida als partits a sumar-se a una "gran aliança" per poder defensar "amb fortalesa" l'amnistia i l'autodeterminació a la taula de diàleg entre governs del setembre. "Els demano que en aquesta negociació, la més complexa perquè és la més ambiciosa de la història contemporània, ens acompanyin per defensar els grans consensos de país: amnistia i autodeterminació", ha afegit. En la seva compareixença davant del Parlament després de la concessió dels indults, Aragonès ha dit que es pot estar content per aquesta mesura de gràcia però no satisfet. Si bé ha assenyalat que els indults ajuden a "impulsar" la via democràtica, ha afegit que amb ells "no s'acaba res".

▶️ PARLAMENT | #President @perearagones: "Cal un gran Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació que doni forma a aquesta proposta política i aglutini tot el suport polític i social entorn a la proposta de Catalunya per resoldre el conflicte amb l’Estat" pic.twitter.com/6DGyE9uHYM — Govern. Generalitat (@govern) 7 de julio de 2021