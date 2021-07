Els dos mossos d’esquadra que acompanyaven a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya en 2018 van declarar en el judici que va començar ahir en l’Audiència Nacional que li van recollir a Estocolm (Suècia) per a acompanyar-li fins a Bèlgica, on «s’anava a lliurar», i que van pensar que no estaven cometent cap delicte.

Els agents Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea estan acusats d’un delicte d’encobriment pel qual la fiscalia demana per a cadascun d’ells una pena de tres anys de presó. Els dos acusats van afirmar, a preguntes del seu advocat, que van arribar a la casa de Waterloo el 19 de març de 2018, usant dies de lliurança, no en qualitat de mossos, i que en aquests primers dies a Bèlgica van estar «ajudant al dia a dia de la casa». «Des de muntar mobles, ordenar coses, netejar o anar a la compra, poca cosa més», van exposar.

Dies després, la nit del 23 de març de 2018, unes persones de les quals no van voler donar el nom els van dir que s’havia posat en marxa l’euroordre de detenció contra Puigdemont i que havien de viatjar amb cotxe fins a Estocolm, on estava llavors, per a portar-lo fins a Brussel·les perquè els representants legals de Puigdemont «s’anaven a posar d’acord amb la fiscalia belga per a veure on presentar-se». «No era delicte si estava d’acord amb els advocats i els advocats estaven d’acord amb un fiscal», va raonar De Pedro. Els mossos van explicar que van sortir de viatge la mateixa matinada del 24 de març en direcció a Estocolm, on van arribar ja de nit. L’endemà, van emprendre la marxa cap a Brussel·les, passant per Suècia i Dinamarca sense trobar cap obstacle. Res més travessar la frontera alemanya, un «carrusel de vehicles», en paraules de Goicoechea, els va interceptar i va conduir fins a una zona de descans per un control però que va sospitar que no es tractava de tal control perquè eren massa cotxes.