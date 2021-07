El líder d'ERC Oriol Junqueras i el líder de JxCat Carles Puigdemont han acordat "mantenir el contacte" i "compartir l'esforç en la lluita contra la repressió". "Hi ha un compromís molt explícit de mantenir el contacte i d'anar trobant-nos", ha afirmat Junqueras aquest dimecres en declaracions als mitjans després de mantenir una reunió de poc més de dues hores amb Puigdemont a la seva residència de Waterloo, a Bèlgica. Segons el republicà, el retrobament ha estat de "caràcter personal" i no ha volgut revelar si han parlat sobre qüestions polítiques. "Ha estat un moment molt especial, emotiu i agradable", ha dit sobre la primera trobada amb Puigdemont des de fa més de tres anys i mig.

Preguntat pels moments de tensió i discrepàncies amb Puigdemont en els darrers anys, Junqueras ha remarcat que no té per "costum retreure res a ningú".

El líder de JxCat no ha volgut fer declaracions als mitjans, però ha celebrat a les xarxes socials el retrobament amb el líder d'ERC, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa i la diputada d'ERC Meritxell Serret.

"Un honor immens retrobar-vos i compartir a la Casa de la República una estona tan agradable, emocionant i sobretot tan esperada", ha subratllat en una piulada on ha compartit una fotografia conjunta també amb l'exconseller de Salut Toni Comín i el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc.

Dinar privat a Waterloo

Tots plegats han fet un dinat privat a la residència de Puigdemont, on han compartit les "experiències personals" de l'exili i la presó, segons ha explicat Junqueras. "Ens hem fet una, dues o tres abraçades em sembla recordar", ha destacat el republicà preguntat per com havia estat la retrobada amb l'expresident.