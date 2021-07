El Parlament ha aprovat una proposta de resolució que declara Catalunya "zona de llibertat per a les persones LGBTIQ". Aprovada amb els vots de tots els grups excepte Vox, la proposta s'adhereix a la resolució del Parlament Europeu que estableix el mateix per a la Unió Europea. A més, el text també denuncia tota violència o discriminació per raó de sexe o orientació sexual, condemna els crims LGBTIQ-fòbics i reitera la responsabilitat de les administracions en la protecció dels drets del col·lectiu. El recent assassinat del Samuel, el jove gai de 24 anys de la Corunya, ha sobrevolat el debat, però malgrat que tots els partits l'han recordat, han diferit a l'hora d'assenyalar els motius de l'atac i el que n'hauria de derivar.

Tant el PSC-Units, com ERC, JxCat, la CUP i ECP han apuntat el discurs de l'extrema dreta i la seva presència a les institucions com una de les causes de l'increment dels atacs al col·lectiu. "Els discursos fets des de les vísceres en escenaris polítics es converteixen en insults, cops i violències al carrer", ha declarat la diputada socialista Sílvia Paneque.

Per la seva banda, la diputada d'ERC Jenn Díaz ha anat més enllà: "Nosaltres treballarem cada dia de la nostra vida per fer-los fora de les institucions", ha dit, dirigint-se a Vox. Per la dirigent de JxCat Elsa Artadi, la "presència de l'extrema dreta a les institucions està suposant una pèrdua de drets i un retrocés en les mesures legislatives". Artadi ha assegurat que el col·lectiu LGTBIQ viu una "crisi de violència" que es reflecteix en "dades esgarrifants".

En la mateixa línia, la diputada de la CUP-NCG Basha Changue ha afirmat que "l'extrema dreta és culpable" de l'assassinat del Samuel i les recents agressions al col·lectiu. "Després d'anys d'avenços en drets i de fer passos contra les discriminacions, ressorgeixen els monstres de l'odi", ha afegit el diputat d'ECP Jordi Jordan.

Tant Cs com el PPC hi han votat a favor, tot i que han posat en dubte els "motius reals" de la proposta de resolució. Així, la diputada Anna Grau ha lamentat que es vulgui "qüestionar la democràcia espanyola" i ha recordat que Catalunya "encapçala els crims d'odi" de tot l'Estat.

La diputada de Vox Mónica Lora ha aplaudit les lleis LGTBI-fòbiques aprovades a Hongria, les quals considera que "blinden la pàtria potestat i la protecció dels seus fills". Lora ha assegurat que "moltes d'aquestes agressions" són "promogudes" per migrants, i ha advertit els diputats del Parlament que "vagin amb molt de compte" perquè actuaran "legalment" contra qui els "vinculi amb algun tipus de delicte".