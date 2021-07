Salut ha detectat 31 brots de covid-19 a l'oci nocturn, segons la darrera actualització del departament. En total, s'han identificat 456 positius de persones que van estar a les discoteques afectades i 1.576 contactes estrets, segons dades consultades per l'ACN al departament. Tot i que Salut no concreta el nombre de contagis per discoteca, aquestes dades signifiquen que, de mitjana, unes 14 persones s'han contagiat en cada brot i han tingut 3,5 contactes estrets. Les discoteques van reobrir el 21 de juny després de mesos tancades però, davant de l'augment explosiu de contagis dels últims dies, sobretot entre les persones de 15 a 29 anys, el Govern n'ha ordenat el tancament dels espais interiors a partir de divendres almenys durant 14 dies.

Els contagis de coronavirus s'han pràcticament quintuplicat en una setmana a Catalunya. Segons la darrera actualització de Salut, en el període del 27 de juny al 3 de juliol, es van declarar 28.475 casos; en l'interval anterior, 6.056. La taxa de confirmats és de 367 casos per 100.000 habitants; 78 en el període anterior. Aquest augment s'emmarca en un increment de les interaccions socials, sobretot en segments de població que encara no està vacunada, i amb l'expansió de la variant delta, més transmissible.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest dimecres a TV3 que l'oci nocturn no és l'"únic responsable" de l'increment de casos de covid-19 que s'està produint a Catalunya, sinó que ho és "l'oci en general", en espais tancats, a casa, al carrer, ha dit, i la manera de relacionar-s'hi.

Per la seva banda, el sector de l'oci nocturn va anunciar que recorreria la decisió del Govern de tancar de nou els locals. En conèixer aquesta mesura, el secretari general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, va lamentar que fossin "un cap de turc per pagar els plats trencats" de "cara a la galeria" i va advertir que el tancament portaria els joves a un oci nocturn il·legal i sense mesures de control.