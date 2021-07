El Departament de Salut ha detectat fins a 25 brots de covid-19 en discoteques. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit a TV3 que la disseminació del virus s'ha donat per l'oci, no només el nocturn, però ha afegit que també és cert que s'han produït aquests brots en els locals d'oci nocturn.

D'altra banda, ha avançat que s'habilitaran hospitals perquè puguin fer proves de detecció, davant l'allau de feina a l'atenció primària. El conseller ha alertat que amb el 70% de la població vacunada es farà "curt" perquè arribaran noves variants i, per tant, caldrà una vacunació "global".

Sobre l'ús de la mascareta, ha dit que es plantegen recuperar-la a l'exterior perquè és "senyal" que la pandèmia no ha acabat.

Després que el Govern anunciés aquest dimarts el tancament de l'oci nocturn en espais tancats, Argimon ha assenyalat que aquest sector no és "l'únic responsable" de l'augment explosiu de casos de covid-19 que s'està produint a Catalunya en els últims dies, sobretot en els grups d'edat més joves, sinó que ho és "l'oci en general", en espais tancats, a casa, al carrer, ha dit, i la manera de relacionar-s'hi.

Salut ha detectat ara com ara 25 brots en discoteques i el conseller ha donat per fet que quan aquests locals puguin reobrir, ho faran amb tests d'antígens realitzats poques hores abans.

El conseller de Salut ha dit que no li han agradat les imatges d'aglomeracions de persones sense mascareta en festivals que s'han celebrat en els darrers dies, encara que s'haguessin sotmès a un test d'antígens a l'entrada, i ha explicat que han demanat als responsables del festival Cruïlla, que tindrà lloc aquest cap de setmana, que vigilin que els participants compleixin aquesta mesura.

Argimon ha indicat que sabran si s'ha produït un brot important en algun dels festivals celebrats recentment perquè l'entrada d'assistents queda registrada i faran un creuament de dades si es detecten positius, en el marc de les tasques dels serveis de vigilància epidemiològica.

El titular de Salut confia que amb les noves mesures -bàsicament el tancament de l'oci nocturn en espais tancats- es comenci a frenar l'increment de casos, però ha advertit que els contagis hi seran "tot l'estiu". També ha indicat que la Rt entre els més joves se situa entre 8 i 10 en aquests moments.

Tot i aquesta situació, el conseller no preveu ara com ara mesures de tancament "més dràstiques". Argimon ha argumentat que no anirien "a l'arrel del problema", que és una "bossa de contagis en un grup concret i pràctiques molt concretes" i que, en canvi, tindrien una afectació important emocional, social i econòmica per a molta gent.

Sobre l'ús de la mascareta, ha dit que aposten per recuperar-la a l'exterior perquè és "senyal" que la pandèmia no ha acabat.

Carpes per fer proves

Argimon ha afirmat que en aquests moments estan "molt preocupats" per la primària, que està vacunant de forma massiva i que aquests dies ha de fer moltes proves a persones amb símptomes de la covid-19 i als contactes. Davant d'aquesta situació, ha anunciat que els grans hospitals de Barcelona i l'àrea metropolitana habilitaran punts per fer proves PCR i tests d'antígens amb l'objectiu de "descarregar" la primària.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'adjunta de direcció de la primària ha dit que els CAP necessiten "moltes mans per fer proves i diagnòstics" i que per això instal·laran carpes a l'exterior dels centres sanitaris per fer els tests als contactes de positius i així evitar que entrin als centres. Mas ha reconegut que els CAP estan "molt plens" i que en els darrers dies alguns pacients s'han hagut de derivar en altres centres.

Gent jove, grups benestants i una desena de contactes

Argimon ha explicat que aquesta cinquena onada del coronavirus té característiques molt diferents de les passades, sobretot perquè està afectant persones d'edat joves i moltes de les persones contagiades són asimptomàtiques o tenen pocs símptomes. A més, ha destacat, aquesta onada està "colpejant més" els grups socials més benestants, amb el triple de contagis que els més desafavorits. Les anteriors onades havien afectat més els grups socials menys benestants.

Per la seva banda, Mas ha indicat que abans es detectaven entre quatre i cinc contactes de mitjana i ara, entre nou i deu. També ha recalcat que és "imprescindible" que els contactes facin els deu dies de confinament encara que el resultat del test hagi estat negatiu, perquè podria ser que s'haguessin contagiat però encara no haguessin positivitzat. Mas ha reconegut que hi ha persones que no estan complint el confinament sobretot per aquesta qüestió, perquè es pensen que si donen negatiu, no cal fer-lo.

En aquests moments, la majoria de pacients ingressats a les UCI són persones d'entre 40 i 69 anys, que no estaven vacunats o que només tenien una dosi. També hi ha, si bé pocs casos, ha recalcat Argimon, persones ingressades a l'UCI amb la pauta completa de vacunació. El conseller de Salut ha deixat clar que les vacunes són molt efectives, però que no ho són el 100%, i que el virus busca la manera d'escapar-se'n.

Argimon ha advertit que en aquests moments el virus està replicant "molt" i que la vacunació ha de ser global, perquè no apareguin noves variants, sobretot que puguin acabar escapant de les vacunes actuals.