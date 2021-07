La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón que imputi Iberdrola Renovables, CaixaBank i Repsol com a persones jurídiques a les dues peces que investiguen els encàrrecs d’aquestes companyies a Cenyt, empresa vinculada al comissari retirat José Villarejo. En les causes, es tracta d’aclarir si l’elèctrica va contractar l’excomissari per espiar, entre d’altres, el president d’ACS i el Reial Madrid, Florentino Pérez, i si la petrolera i el banc van fer el mateix per espiar el llavors president de Sacyr, Luis del Rivero, ja que les dues constructores estaven mirant de controlar Iberdrola i Repsol, respectivament.

La sol·licitud del Ministeri Públic es produeix després que, a més d’altres directius, l’abril passat fossin imputats el president de Repsol, Antoni Brufau, i l’expresident de CaixaBank i actual president de la Fundació Bancària La Caixa (principal accionista del banc), Isidre Fainé, mentre que el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va ser imputat el juny passat. La declaració d’aquest últim, precisament, estava prevista per a aquest dimecres, però va ser suspesa pel magistrat a l’espera de resoldre la situació processal del grup energètic (investigat o perjudicat), per al qual la fiscalia ha demanat la imputació de la filial renovable però no de la matriu.

El cas d’Iberdrola

El cas d’Iberdrola va arrencar a finals del 2019, després que es publiqués que l’elèctrica va contractar Villarejo per espiar un jutge, infiltrar-se en plataformes contràries als interessos de l’elèctrica, assetjar membres del comitè d’empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar un accionista crític amb la gestió de l’empresa. El magistrat va apreciar indicis que hi va haver «voluntat» de la companyia d’ocultar els treballs encarregats a Cenyt.