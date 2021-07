L’independentisme català «persegueix» el president del Govern fins a la seva gira bàltica. Ahir Pedro Sánchez va arribar a la seva segona parada, a Letònia, i en el seu primer acte oficial, una ofrena floral en el Monument a la Llibertat al costat del primer ministre del país, Arturs Krišjānis Kariņš, un parell de persones van desplegar, a la seva esquena, una estelada. L’home i la dona que es van colar a la foto no van dir res, però si van mantenir estesa l’ensenya independentista durant els cinc minuts que va durar l’acte a l’aire lliure.

Sánchez va ser preguntat per la foto de Waterloo que corria paral·lela a la seva breu compareixença amb Kariņš, posterior a la seva reunió bilateral en l’Oficina del Gabinet de Ministres en la capital letona. El president no va citar a Junqueras ni a Puigdemont, però sí que es va dirigir al Govern, el seu interlocutor en la taula de diàleg, perquè no es quedi «ancorat» al 2017, a la tardor en la qual va explotar el procés i es van succeir l’aprovació de les lleis de desconnexió, el referèndum del 1-O, la declaració unilateral d’independència i la fugida del expresident. El Govern central ve mantenint que una cosa són les paraules i una altra els fets. Ja va ocórrer quan els indultats van sortir de presó: va subratllar que les «proclames» dels que estaven presos no posen en risc l’aposta ferma de l’Executiu pel diàleg. «La posició del Govern és clara: nosaltres tenim una ‘Agenda del retrobament’ i el que volem és superar 2017 i també per això hem pres les mesures de gràcia i volem mirar cap endavant». Sánchez va sostenir que l’independentisme ha de «aprendre també» dels seus propis errors i obrir un procés de diàleg amb la Catalunya no sobiranista.

El president Pere Aragonès es va regirar ahir des del Parlament contra el Tribunal de Comptes (TdC) per haver encausat a 34 exalts càrrecs de la Generalitat per malversació per haver emprat presumptament recursos públics en la promoció i preparació del 1-O. Atrinxerat en la defensa del fons creat el dia abans en ajuda dels afectats, la qual cosa li va valer les crítiques, els atacs i fins i tot alguna amenaça de la dreta, el president va acusar el TdC de ser un òrgan «polític i ideològic» i d’actuar contra els exalts càrrecs «simplement perquè són independentistes». I va sentenciar: «En el TdC reina la presumpció de culpabilitat».

«Catalunya sempre ha fet política exterior. Se’ls persegueix per opinar. A l’estranger podem parlar de tot menys de la independència, és absurd», va clamar Aragonès després de defensar que els afectats «van complir amb l’exercici del seu càrrec». El cap de l’executiu va afegir que «el TdC s’arroga el paper de Tribunal Constitucional i decideix què entra dins de les competències estatutàries de la Generalitat i què no».

Però el fons del Govern ja està als tribunals: el PP va anunciar que recorrerà el decret llei, el Govern farà el propi si ho considera, Cs exigeix que s’intervinguin els comptes de la Generalitat mentre la ultradreta, més enllà d’impugnar el text, presentarà una querella per malversació contra Aragonès, igual que ja va fer l’entitat Convivència Cívica que també reclama al Defensor del Poble que s’involucri. El portaveu de l’extrema dreta va amenaçar als independentistes amb acabar «a la presó» i va llançar al president: «Comença el seu compte enrere».

Emergència

El conseller de Economia, Jaume Giró, va defensar que el fons creat pel Govern (que el president va titllar d’«emergència») no incorre en cap delicte perquè «no es fa traspàs patrimonial de la Generalitat», ja que no és un aval directe i dóna una resposta «sòlida, jurídicament». «El decret és tot el contrari a la malversació», va etzibar Giró, blindat aquest instrument com una manera de donar cobertura a tots els servidors públics «que es vegin perseguits en l’exercici del seu càrrec en un procés administratiu o judicial».

«Procés de desjudicialització»

Aragonès va comparèixer per a detallar el «procés de desjudicializació» del conflicte polític amb una tesi clara, i el TdC li va servir d’exemple: els indults són un primer pas, però prou. Es precisa una llei d’amnistia.

El líder del PSC, Salvador Illa, va enlletgir al president que se centri només en una part dels catalans, els independentistes. Illa va blindar l’actuació de la Justícia a Catalunya durant la convulsa tardor de 2017 i va reclamar al Govern que no es descarrili de la legalitat perquè «l’estat de dret és una línia vermella».

Els comuns van retreure a Aragonès i Illa el seu «duríssim» to i van defensar la taula de diàleg, tant la catalana -que no està convocada i a la qual va convidar a excloure a la ultradreta- com l’entre governs, com a «eina agregativa sense aspiracions partidistes, assumida com un èxit compartit». La líder Jéssica Albiach fins i tot va marcar un ordre del dia: reformar del delicte de sedició, reconèixer de la realitat nacional catalana i el seu autogovern.

Sánchez insta el Govern a no quedar-se «al 2017»

ddg. barcelona