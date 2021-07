El Govern central defineix les bases per a la posada en marxa de l’energia eòlica marina a Espanya. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat en consulta pública l’esborrany del full de ruta d’aquesta tecnologia amb l’objectiu d’arribar a entre 1.000 i 3.000 megawatts d’eòlica marina flotant, així com 60 megawatts d’energies del mar (les que procedeixen de les onades o de les marees) en fase precomercial el 2030. El termini per presentar-hi observacions acaba el pròxim 6 d’agost.