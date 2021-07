L'Agència Catalana de Turisme del Departament d'Empresa i Treball ha activat les seves oficines a l'exterior per destacar que Catalunya és una destinació segura i transmetre confiança als principals mercats emissors. L'entitat també maximitzarà els esforços en la promoció de la destinació al mercat domèstic i espanyol i, en el marc de l'estratègia 'Catalunya reStart Europe', les oficines de promoció a l'exterior també estan fent accions per posicionar Catalunya com destinació competitiva. Des de mitjans de juny s'està realitzant una gira per les principals capitals europees per donar a conèixer el Grand Tour de Catalunya, un nou producte turístic per recórrer els principals atractius del territori en cinc trams.

L'Agència Catalana de Turisme ha reivindicat Catalunya com una destinació segura per viatjar i fer turisme "amb tranquil·litat". L'entitat ha recordat que el territori té implementats uns protocols sanitaris "sòlids" per controlar i vigilar el compliment de les mesures de seguretat, així com evitar la propagació del virus en allotjaments i serveis turístics.

L'entitat ha assegurat que el sistema sanitari català està preparat, com demostra el fet que el ritme de vacunació plena sigui el més alt d'Europa.

"L'aplicació de les mesures de seguretat per part de tota la cadena de prestació de serveis del sector turístic és estricta", ha explicat la directora general de Turisme, Marta Domènech.

Paral·lelament, l'Agència Catalana de Turisme també durà a terme una campanya a les xarxes socials del CatalunyaExperience per transmetre aquest missatge de confiança i destinació segura.

"Durant aquest últim any i mig, sector públic i privat hem estat treballant de manera cooperada per encarar de la millor manera possible la difícil situació derivada de la Covid-19. Hem estat atents a les noves tendències per oferir als visitants tot allò que necessiten", ha afegit Domènech.

Aquest estiu, el mercat emissor domèstic i estatal continuarà sent clau, ja que es manté la tendència de viatges de proximitat, majoritàriament en desplaçaments en vehicle propi. Per aquest motiu, Turisme de la Generalitat reforçarà la promoció de la destinació en aquest mercat.

Segons les últimes dades, un 81,3% dels espanyols té intenció de fer una escapada d'oci o unes vacances durant aquest estiu i un 68,7% ho farà en territori estatal.