Una cita «agradable» en el que el retrobament amb Carles Puigdemont es va sancionar amb fins a «tres abraçades». Així va definir Oriol Junqueras les dues hores i mitja d’estada en la residència en Waterloo. La primera trobada presencial entre els líders de JxCat i d’ERC des del dia de la DUI, el 27 d’octubre de 2017. Gairebé quatre anys.

Junqueras es va esforçar davant els mitjans per donar una imatge d’una certa normalitat i per bandejar els desacords que han caracteritzat la relació entre tots dos.

«Ha estat una trobada de caràcter personal, per a parlar de nosaltres, de les nostres famílies i de la repressió que sofreixen», va assenyalar per a afegir que de l’esmorzar (amb postres a càrrec del propi expresident) va sortir el compromís de repetir el contacte , ja sigui «a Estrasburg o a Brussel·les».

L’exvicepresident va acudir a Bèlgica (el dimarts va estar a Estrasburg) juntament amb l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, així com els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Meritxell Serret. Puigdemont no va sortir a rebre’ls al peu de la residència, a diferència del que sí que va fer quan el president Aragonès va acudir a Waterloo. Poc abans, Junqueras havia afirmat davant els mitjans: «No ens fa falta cap reconciliació perquè, li asseguro que per part meva, sempre hi ha hagut voluntat d’enteniment».

Absències a la foto

Minuts després, els cinc representants d’ERC, inclòs Junqueras, i Puigdemont, l’exconseller Toni Comín, així com el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, van posar davant els fotògrafs. Al principi també estava previst que assistissin els exconsellers Clara Ponsatí i Lluis Puig, però finalment es va descartar la seva presència per assumptes «personals».

El que sí que no es va estalviar Junqueras van ser les crítiques al Tribunal de Comptes. Segons el líder republicà es tracta d’un òrgan polític de designació política, que s’hi hagi amb el mandat caducat i que no es renova perquè el PP no vol fer-ho», per a no perdre el timó del tribunal «i per a poder continuar castigant la dissidència, en lloc d’investigar els casos de corrupció que assolen al PP», va dir. Junqueras va subratllar que «ERC no té ni un sol cas de corrupció, en 90 anys d’història, i els perseguits som nosaltres, i pel PP», va sentenciar. Al seu torn, Pedro Sánchez, de viatge a Letònia, va ser preguntat per la foto de Waterloo que corria paral·lela a la seva breu compareixença amb el primer ministre amfitrió, Arturs Krišjānis Kariņš. El president no va citar a Junqueras ni a Puigdemont, però sí que es va dirigir al Govern.