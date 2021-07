La Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona, que representen més de 40 organitzacions, convoquen pel dijous 22 a Barcelona una concentració que vol ser massiva per condemnar la violència LGTBI-fòbica. Els organitzadors han dit que l'assassinat de Samuel ha estat l'últim motiu per convocar-la, però han alertat de la trajectòria prèvia de discursos d'odi. Les entitats LGTBIQ+ interpel·len el conjunt de la ciutadania perquè se sumi a la protesta, ja que el col·lectiu necessita el seu suport, han dit, però també perquè és una "oportunitat" que ofereixen per defensar els drets humans i una societat democràtica. Es preveu que sigui una concentració, per complir amb les normes de la covid-19, a les 19 h al Passeig de Gràcia.

Els representants de la Plataforma i Pride Barcelona han destacat que és la primera vegada en 44 anys que totes les organitzacions que lluiten pels drets del col·lectiu s'uneixen en una convocatòria i ho fan davant de les agressions LGTBI-fòbiques i discursos d'odi i de l'extrema dreta, que han anat en augment en els darrers mesos, adverteixen.

"Creiem que era el moment de fer el pas endavant i unir-nos", ha afirmat el president del Comitè Organitzador de Pride Barcelona, Ferran Poca, en una roda de premsa per presentar la concentració del dijous 22 de juliol a Barcelona.

"L'assassinat de Samuel ha estat la gota que ha fet vessar el got. Les agressions, discriminacions i discursos que qüestionen els drets de les persones LGTBIQ+ van en augment. Hem dit prou. Necessitem reaccionar. I la forma de reaccionar és que tota la ciutadania mostri el seu rebuig", ha afirmat el president de la Plataforma d’Entitats LGTBI, Manuel Peinado.

Els organitzadors de la convocatòria, que presentaran el cartell i el lema en els propers dies, han insistit en aquesta crida al conjunt de la societat perquè mostri al carrer el rebuig als discursos d'odi. "Aquesta crida interpel·la a tothom. Us necessitem", ha reclamat la vicepresidenta de la plataforma, Katy Pallàs.

"No es pot mirar cap a un altre lloc. Molta gent pensa que aquesta lluita no els correspon, però ens afecta a tots. La defensa dels drets LGTBI correspon també a les persones cis i heterosexuals", ha recalcat Maria Giralt, directora de l'àrea social de Pride Barcelona.