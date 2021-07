El Departament de Salut està estudiant que les farmàcies puguin ser punts per fer tests d'antígens. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Graywinckel, ha explicat que Salut i les oficines de farmàcia treballen en un pla per tal que aquestes col·laborin en l'estratègia de testeig, però no ha avançat detalls. La doctora ha explicat que Salut disposa d'entre 1,5 i 2 milions de tests ràpids que es podrien "facilitar" a les farmàcies. Es treballa encara sobre com portar-ho a la pràctica per garantir que el resultat del test es reporta al sistema sanitari i també a qui es dirigiria aquesta estratègia. En tot cas, Graywinckel ha deixat clar que no es tracta d'anar a la farmàcia, comprar el test i fer-se'l un mateix.