El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va avisar ahir a ERC que les primeres passes del Govern liderat per Pere Aragonès són «insuficients». «La corda avui està més tensa que quan vam fer l’acord», va afegir Riera en una entrevista a ‘Els Matins de TV3’. Segons el diputat de la CUP s’han fet avenços «molt petits» pel que fa al compliment de l’acord que va permetre la investidura d’Aragonès. Preguntat pels pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve, Riera va dir que la CUP està «més lluny» de donar-hi suport que quan es va posar en marxa el Govern. I pel que fa a la trobada entre Carles Puigdemont i Pere Aragonès, va subratllar la necessitat de «reconstruir el moviment independentista» que veu «molt malmès fruit de la repressió».

Riera va expressat «la preocupació i inquietud creixent» de la CUP davant dels primers passos del Govern ja que considera que són «tímids i febles». I va posar com a exemple que en aquests moments l’executiu català està «molt lluny» d’orientar la legislatura per assolir l’autodeterminació i l'amnistia. I és que segons la CUP, la taula de diàleg amb l’Estat «no va enlloc» perquè el govern espanyol ja ha deixat clar que no hi haurà ni referèndum ni amnistia. En aquest sentit, Riera va considerar que l'Estat vol aturar el conflicte polític sense resoldre'l.

I pel que fa al contingut de l'acord amb ERC sobre polítiques públiques, Riera també veu «pocs avenços i molt tímids».

D’altra banda, Riera va qualificar de «molt important» la imatge d’aquest dimecres del retrobament entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.