L’ANC escalfa motors per tornar als carrers. I ho fa amb l’anunci d’una mobilització ‘persistent’, que començarà amb motiu de la Diada i que es vincularà a una altra protesta que s’allargarà de l’1 d’octubre al 3 d’octubre sota el mateix lema: «Lluitem i guanyem la independència».

L’entitat independentista, aferrada a la via unilateral, es proposa liderar de nou l’agitació als carrers amb un missatge únic i directe al Govern: que es comprometi amb la desconnexió de Catalunya de la resta d’Espanya. A les marxes tindran una presència especial els indultats, així com els dirigents del referèndum del 2017 que es troben a l’estranger.

L’Onze de Setembre se citen a Barcelona, en una manifestació centralitzada que començarà al carrer de Pau Claris, baixarà per la Via Laietana, creuarà per Marquès de l’Argenteria i acabarà al parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament de Catalunya.

«L’1-O va ser una victòria èpica del poble mobilitzat unit i amb la determinació de les institucions», va etzibar la líder de l’ANC, Elisenda Paluzie, en una roda de premsa a l’Institut Pau Claris de Barcelona. Els impulsors es proposen «activar el front popular per la independència per pressionar el front institucional i exterior per transmetre que només lluitant aconseguirem la independència». El secretari de comunicació, Adrià Alsina, va recalcar que «la independència és unilateral i, a més, és possible i necessària», mentre ha assegurat que, en l’últim segle, hi ha hagut 125 independències. «L’1-O va ser una victòria del poble i de la unilateralitat, va ser el moment en què la unilateralitat va funcionar, el que no va funcionar va ser el que va venir després», va reblar.