El Departament de Salut s'ha reunit aquest divendres amb el sector de l'oci nocturn per abordar el protocol que seguiran quan reobrin. La patronal FECASARM ha assegurat que un dels acords assolits és la validesa de 12 hores dels tests d'antígens previs a l'entrada als locals. Aquest termini, diu el sector, s'aniria revisant en funció de l'evolució de la situació epidemiològica. En canvi, fonts de Salut han assegurat a l'ACN que encara no hi ha res acordat i que la reunió d'aquest divendres és una de les múltiples trobades amb el sector per valorar possibles escenaris i fer un oci nocturn "més segur". Han insistit que no s'ha pactat de quina manera serà la reobertura ni tampoc cap data.

La FECASARM assegura que un altre dels acords assolits amb el Govern és que siguin les farmàcies i laboratoris especialitzats els encarregats de fer tests als assistents a les discoteques. El sector proposa també habilitar les denominades 'hospitality zones' en zones amb una oferta d'oci nocturn "important" i amb una capacitat per fer 5.000 tests al dia.

Respecte a les mesures de seguretat, Salut ha insistit que la mascareta continuarà sent obligatòria, segons ha assegurat la FECASARM. Per la seva banda, la patronal ha reclamat flexibilitzar les restriccions fins ara vigents.

El sector ha afirmat que la implantació de tests previs permetria eliminar la distància de seguretat, el registre previ o la distinció de l'espai en diferents taules i cadires. Així mateix, la FECASARM ha reclamat ampliar l'horari per evitar 'botellons' un cop tanquin les discoteques i ampliar l'aforament d'aquestes fins a un 80%.

En referència a la data d'obertura, la FECASARM ha afirmat que Salut preveu tenir tancat el protocol en els pròxims set dies, tot i que encara preveuen trigar una mica més per implementar-lo. El sector de l'oci nocturn espera poder obrir tots els locals amb el nou protocol a partir del 23 de juliol.