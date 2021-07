L’exconseller de la Generalitat Santi Vila va acusar ahir dijous l’expresident del Govern Quim Torra d’haver estat «sectari» i de no haver-li facilitat assistència jurídica de l’executiu català ni fons per al procés judicial per les obres de Sixena, al jutjat d’instrucció 3 d’Osca.

«Va ser increïble la deixadesa de funcions amb què el president Torra va gestionar aquest tema. De vegades amb situacions tan grotesques com que jo compareixia davant el jutjat i ell estava amb una pancarta davant el Museu de Lleida», va criticar Vila en una entrevista de Rac1 que va recollir Europa Press.

Considera que Torra va fer gesticulacions en comptes de preocupar-se per buscar solucions, actitud que va contraposar a la de l’expresident del Govern Carles Puigdemont: «En privat i en públic va implorar que se m’ajudés, i no sabia com explicar-li del dret i del revés que fes el favor de deixar de ser tan sectari i ajudar».

Preguntat per si li han ofert comptar amb el fons de deu milions de la Generalitat per cobrir les fiances del cas que ha obert el Tribunal de Comptes, va dir que no han contactat amb ell, però va assenyalar que el Govern acaba d’arrencar i que veu «més qualificació tècnica i menys sectarisme» aquesta legislatura.