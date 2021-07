La defensa de l’expresident català Artur Mas i de l’ex secretari de Presidència Joaquim Nin ha presentat recurs contra les fiances que els reclama el Tribunal de Comptes en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons de la Genralitat de Catalunya per a les ambaixades catalanes i per al Diplocat. Al·lega indefensió per una «irregular» tramitació de diligències. Impugna la liquidació provisional no per raons de fons -»per més que estem en absolut desacord amb la fonamentació jurídica de la responsabilitat comptable que s’imputa als meus representats»- sinó perquè considera que s’ha donat una irregular tramitació en les diligències preliminars i en actuacions prèvies i creu que s’ha generat una «indefensió material». «La qual cosa, al nostre entendre, afecta a la validesa de tot l’actuat fins avui», indiquen. En el recurs de la defensa de Mas, al qual va tenir Europa Press i que està datat el 3 de juliol, s’apunta que després de notificar-los la provisió se’ls requereix perquè reintegrin, dipositin o afermin l’import provisional incrementat pels interessos pertinents, que en el cas de Mas ascendeix a 2,9 milions d’euros i en el de Nin a 147.864,37 euros.