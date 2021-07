El jutge de el cas ‘Tàndem’, Manuel García-Castelló, va acordar imputar a la persona jurídica d’Iberdrola Renovables per un presumpte delicte de suborn pels encàrrecs que hauria realitzat a el comissari jubilat José Manuel Villarejo quan estava en actiu en l’anomenat projecte ‘wind‘. Amb aquesta decisió, el jutge atén la petició de la Fiscalia Anticorrupció, com ja va fer dijous amb CaixaBank i Repsol. La companyia energètica presidida per Antoni Brufau va afirmar que es reserva la possibilitat d’emprendre accions legals contra els que van infringir el deure de vigilància i supervisió.

El titular de Jutjat d’Instrucció Número 6 de l’Audiència Nacional assenyala que Iberdrola Renovables hauria contractat Villarejo a finals de 2011 a través del llavors director de Seguretat d’Iberdrola, Antonio Asenjo, per investigar a una empresa suïssa, Eòlica Dobrogea, al seu accionista majoritari, Chritopher Kaap i al seu apoderat Corneliu Dica. La companyia elèctrica espanyola es va aliar amb aquesta empresa per desenvolupar una sèrie de projectes a Romania, però van sorgir conflictes que es van acabar resolent de forma favorable a l’elèctrica espanyola en procediment arbitral.

En magistrat entén que el suposat encàrrec a Villarejo no es va realitzar a títol individual per part dels directius i empleats de la companyia, «sinó que es va fer en nom o per compte de la mercantil Iberdrola Renovables Energia, SA i en benefici de la pròpia companyia».

En conseqüència, va instar l’empresa a designar representant, advocat i procurador, indicant que, un cop celebrada la compareixença prevista a la llei, prendrà declaració al representant de l’entitat, assistit d’advocat.

L’instructor destaca que la factura emesa el 14 de febrer de 2012 per Cenyt per import de 29.500 euros en concepte de servei de suport i logística de seguretat a personal a Romania va ser pagada per Iberdrola Renovables , «evidenciant amb això que l’actuació dels investigats, com a persones físiques, es va dur a terme en tot moment en nom i per compte de la pròpia companyia».

García-Castelló expressa «dubtes» sobre la diligència emprada en la contractació de Villarejo apuntant a «omissions rellevants en la diligència exigible a Iberdrola Renovables» que podrien haver afavorit la comissió de delicte investigat».