Carles Puigdemont no té intenció de tornar a Catalunya i pensa continuar la batalla judicial contra la «repressió espanyola» des de Waterloo. El líder de Junts va publicar un tuit ahir en el qual branda el «carnet de la República catalana» per a ironitzar amb què té «regularitzada» la seva situació i adverteix que no abandonarà Bèlgica «fins a arribar fins al final». L’«única via de retorn» a Catalunya, escriu, és estar «lliure» i per a això pensa mantenir els litigis judicials en «tots els tribunals no espanyols» on «fa 3 anys i mig que estem derrotant la repressió espanyola», sosté. «Ni detingut ni rendit», avisa.

Sol·licitar la nacionalitat belga

Aquesta ha estat la irònica manera de Puigdemont de confirmar la informació avançada per El Periódico que té al cap continuar mantenint la seva residència a Waterloo i sospesa, fins i tot, demanar la nacionalitat belga. Aquesta estratègia podria passar també per la decisió que la seva família més pròxima s’instal·lés igualment a Bèlgica. La voluntat de quedar-se a Brussel·les respondria igualment a la intenció de Puigdemont de prosseguir amb la seva tasca com a eurodiputat i de «internacionalitzar» el conflicte.

Puigdemont sempre ha defensat que el seu paper a l’estranger ha servit i serveix a l’independentisme per a exportar el conflicte a nivell internacional i aconseguir victòries judicials contra l’Estat, al mateix temps que va expressar en moltes ocasions que només tornarà si se li garanteix el respecte a la seva immunitat com a eurodiputat. Immunitat que el Parlament Europeu li ha restablert provisionalment. Atès que això és improbable que succeeixi, no està per la labor d’arriscar-se a una hipotètica detenció a Espanya.

A més, el líder de Junts considera que, encara que es reformi a la baixa el delicte de sedició, l’«acarnissament» de l’Estat contra ell està garantit. Per exemple, per delictes com el de malversació, la condemna podria ser igualment molt elevada, per la qual cosa la seva aposta d’exiliar-se hauria acabat reportant-li una situació igual o pitjor, des del punt de vista penal, que la dels que van optar per quedar-se a Catalunya. Sobre el futur judicial de l’expresident, el seu número dos en JxCat, Jordi Sànchez, va demanar ahir al Govern de Pedro Sánchez que «reconegui la immunitat» de Puigdemont i possibiliti el seu retorn des de Bèlgica com «un segon pas» després de concedir els indults als presos independentistes.