El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, espera que la pandèmia de la covid-19 acabi a la tardor, però subratlla que la solució està "a les mans" de la gent. En una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge, Argimon ha reiterat la importància de les quarantenes i ha criticat que sembla que s'hagi oblidat com s'ha d'actuar quan s'està infectat o quan les persones són un contacte estret d'un contagiat. A més, s'ha mostrat preocupat perquè dijous passat ja hi havia 740 sanitaris vacunats de baixa per covid i ha detallat que estan estudiant mesures per protegir-los. De fet, segons Argimon, hi ha equips de primària que estan fent torn doble perquè tenen la meitat de la plantilla contagiada.

El conseller de Salut ha explicat que el seu departament espera que en dues setmanes hi hagi la meitat de la població amb la pauta completa de vacunació perquè es dedicaran bàsicament a les segones dosis. Amb tot ha reconegut que les hospitalitzacions seguiran creixent tot i que proporcionalment hi haurà menys infectats greus.

En ser preguntat per si la decisió de permetre que la gent vagi sense mascareta pel carrer ha estat un error, Argimon ha dit que no. Amb tot ha assegurat que molta gent oblida que estem en pandèmia quan es treu el tapaboques i això fa que es relaxin i no prenguin mesures per no contagiar-se. Davant d'això, ha anunciat que el seu departament prepara una campanya per conscienciar de què la pandèmia no s'ha acabat.