L’augment de suïcidis a les presons catalanes en els últims temps, especialment els de dones i els de presos en règim tancat, preocupa a la Conselleria de Justícia i a entitats de drets humans. La mitjana de suïcidis els últims anys era de 7 o 8 casos anuals d’entre 8.300 reclusos. Però el darrer any i mig s’observa un «preocupant i alarmant» increment, segons Justícia, que admet que té a veure amb la situació de la pandèmia covid-19 i el conseqüent aïllament dels interns dins dels centres i a la restricció de sortides i visites. El 2019 hi va haver set morts per suïcidis, el 2020 n’hi va haver onze, i aquest 2021 ja n’hi ha hagut vuit, dos per part de dones i dos en règim tancat. Això ha fet pensar noves mesures per reduir aquestes xifres.

Dels set suïcidis del 2019, quatre van ser en Departaments Especials de Règim Tancat (DERT), on van a parar els presos sancionats o els classificats en primer grau per la seva perillositat. D’aquests quatre, dos van ser al DERT de Brians 1, un al de Quatre Camins i el quart al de la presó de Joves, a la Roca del Vallès. El 2020 hi va haver onze morts per suïcidi, quatre dels quals en aïllament: tres a Brians 1 i un a la presó de Joves. Finalment, aquest 2021 hi ha hagut de moment vuit suïcidis, incloent els tres de les últimes setmanes. Dos dels suïcidis han estat en règim tancat: un a Brians 1, la jove de 19 anys de fa uns dies, i l’altre a la presó de Mas d’Enric al Catllar.

D’aquests suïcidis en presons catalanes, el 2019 tots van ser d’homes, el 2020 només hi va haver una dona, que no era al DERT, i aquest 2021 ja s’han suïcidat dues dones, una de les quals la jove del DERT de Brians 1. Les dones representen el 7% de la població reclusa i en general els suïcidis a la presó seguien una proporció similar, tot i que aquest 2021 ha augmentat, malgrat que en ser xifres petites costa extreure’n conclusions. En la població general els intents de suïcidi són més nombrosos en dones, però la mortalitat en suïcidis és tres cops més alta en homes, perquè solen utilitzar mètodes més letals.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va dir aquesta setmana al Parlament que s’investigaran les morts per suïcidi cas a cas, intentant extreure’n conclusions i possibles aprenentatges per tenir més eines de prevenció en el futur. De fet, la mateixa Ciuró va admetre que l’última jove que es va suïcidar fa uns dies a Brians 1, segurament no hauria d’haver estat a la presó sinó tractada psiquiàtricament en un altre tipus de centre. Entitats com Irídia, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB o l’Associació de Familiars de Presos de Catalunya també han demanat una revisió del model d’aïllament i reclusió estricta d’alguns presos, investigacions exhaustives i millores dels protocols. També els sindicats de funcionaris de presons admeten que algunes condicions de vida dels presos no afavoreixen la salut mental.

Els estudis sobre la població penitenciària indiquen l’existència d’una taxa de suïcidis vuit vegades més gran als centres penitenciaris que en la població general. Cal tenir en compte, però, que la privació de llibertat és una situació extrema, i que a més, entre la població reclusa, el volum de persones amb problemes de consum de drogues, problemes de salut mental i experiències traumàtiques, també és òbviament molt superior. De fet, el 60% dels interns tenen algun problema de salut mental, trastorn o malaltia, i que pot anar associat a altres problemes, sobretot drogoaddiccions. El 40% dels reclusos es medica per algun d’aquests problemes mentals.